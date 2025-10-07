10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी

10 Rupee Coin: दुकानातून खरेदी केल्यानंतर तुम्ही ₹10 चं नाणं दुकानदाराला दिलं आणि तो तुम्हाला म्हणाला की, "साहेब, हे नाणं चालत नाही, दुसरं द्या," अशी घटना तुमच्यासोबत नक्कीच घडली असेल. गेल्या काही वर्षांपासून ₹10 च्या नाण्याभोवती असा गोंधळ निर्माण झाला आहे की अनेक व्यापारी आणि सामान्य लोक हे नाणं स्वीकारायला तयार नसतात. कोणतं नाणं खरं आणि कोणतं नकली, हाच प्रश्न सगळ्यांच्या मनात असतो. पण खरंच या नाण्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे का? यामागचं सत्य नेमकं काय आहे, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे..भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पहिल्यांदा ₹10 चे नाणे 2005 मध्ये तयार केले आणि 2006 मध्ये ते व्यापारात आले. हे भारताचे पहिले “द्विधात्विक” (bi-metallic) नाणे होते. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या धातूंनी बनलेले. त्याचा आतील भाग तांबा-निकलचा असून बाहेरील घेर अॅल्युमिनियम-ब्राँझचा आहे..DMart Stock Price: डीमार्टच्या प्रॉफिटमध्ये 15 टक्के वाढ; तरीही शेअर 3 टक्के घसरला, गुंतवणूक करावी का?.नाण्याच्या लाँचनंतर RBI ने आजवर 14 पेक्षा जास्त डिझाईन्स तयार केल्या आहेत. विविध प्रसंगी, व्यक्तींच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आणि लोकांच्या मागणीनुसार नवीन डिझाईन्स तयार करण्यात आल्या. डिझाईन बदलत असले तरीही, प्रत्येक नाणं वैध आणि कायदेशीर चलनच राहातं..2011 मध्ये भारत सरकारने अधिकृत रुपया चिन्ह (₹) जाहीर केलं. त्या नंतर बनवलेल्या नाण्यांवर हे चिन्ह असतं, तर त्याआधी बनवलेल्या नाण्यांवर नसतं. याच काळात एक अफवा पसरली होती की, “ज्यांवर ₹ चिन्ह नाही ती नाणी नकली आहेत.” .Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या.ही चुकीची माहिती नोटबंदीच्या काळात आणखीनच वेगाने पसरली. या गैरसमजाला पूर्णविराम देण्यासाठी RBI ने अनेक वेळा सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलं आहे की, “चलनात असलेली सर्व ₹10 ची नाणी, ती कोणत्याही डिझाईनची असो, त्यावर ₹ चिन्ह असो वा नसो, सर्व कायदेशीर चलन आहेत.” म्हणजेच बाजारात असलेली प्रत्येक ₹10 ची नाणी स्वीकारली आणि वापरली जाऊ शकतात..काही लोक जाणीवपूर्वक चुकीच्या अफवा पसरवतात आणि व्यापाऱ्यांमध्ये तसेच लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करतात. प्रत्यक्षात, जेव्हा एखादं नाणं अनेक वर्षे चलनात राहतं, तेव्हा जुनं आणि नवीन डिझाईन एकाच वेळी बाजारात दिसणं अगदीच नैसर्गिक आहे. पण याचाच गैरफायदा घेऊन चुकीची माहिती पसरवली जाते..सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ₹10 चे नाणं वैध चलन आहे आणि ते स्वीकारण्यास नकार देणं कायद्याने चुकीचं आहे. तुम्ही स्वतःही हे नाणं वापरा आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनाही याची माहिती द्या. पुढच्यावेळी जर कोणी म्हणालं, “हे नाणं चालत नाही,” तर त्याला सांगा “चालतं आणि तेही 100% चालतं, RBI ने स्वतः सांगितलंय!” WhatsApp वरच्या अफवा आणि फॉरवर्डवर विश्वास ठेऊ नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.