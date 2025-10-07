Personal Finance

10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी

10 Rupee Coin: ₹10 च्या नाण्यांबाबत पसरलेल्या अफवांमुळे अनेक ठिकाणी लोक आणि व्यापारी हे नाणं स्वीकारत नाहीत. परंतु रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे की सर्व प्रकारची ₹10 ची नाणी, डिझाइन काहीही असो, रुपये चिन्ह असो वा नसो, कायदेशीर चलन आहेत.
10 Rupee Coin

10 Rupee Coin

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

10 Rupee Coin: दुकानातून खरेदी केल्यानंतर तुम्ही ₹10 चं नाणं दुकानदाराला दिलं आणि तो तुम्हाला म्हणाला की, "साहेब, हे नाणं चालत नाही, दुसरं द्या," अशी घटना तुमच्यासोबत नक्कीच घडली असेल. गेल्या काही वर्षांपासून ₹10 च्या नाण्याभोवती असा गोंधळ निर्माण झाला आहे की अनेक व्यापारी आणि सामान्य लोक हे नाणं स्वीकारायला तयार नसतात. कोणतं नाणं खरं आणि कोणतं नकली, हाच प्रश्न सगळ्यांच्या मनात असतो. पण खरंच या नाण्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे का? यामागचं सत्य नेमकं काय आहे, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
rbi
Old Coin
e-Rupee
RBI governor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com