Russia-Ukraine War: रशियाच्या ऑइल रिफायनरीवर युक्रेनचे हल्ले! डिझेलचा तुटवडा अन् अमेरिकेतही दर वाढले; भारतात पेट्रोल-डिझेल महागणार?

India petrol price global oil crisis: अमेरिका-इराण संघर्षासोबतच आता पुन्हा रशिया-युक्रेन युद्ध पेटले आहे. युक्रेनकडून रशियातील ऑइल रिफायनरीवर सातत्याने ड्रोन हल्ले केले जात आहेत. या हल्ल्यांचा परिणाम आता केवळ रशियापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याचा फटका जागतिक इंधन बाजारालाही बसताना दिसत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, रशियातील सहापैकी तीन मोठ्या डिझेल निर्मिती करणाऱ्या रिफायनरींनी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे किंवा काही ठिकाणी उत्पादन पूर्णपणे थांबले आहे..डिझेल तुटवडा रशिया हा जगातील डिझेल निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. सामान्य परिस्थितीत रशियाकडून दररोज तब्बल 7 लाख बॅरल डिझेलची निर्यात केली जाते. मात्र, रिफायनरींवरील हल्ल्यांमुळे या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. काही वृत्तानुसार, 2026 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत रशियातील एका रिफायनरीवर सरासरी दर तीन दिवसांनी हल्ला झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जागतिक बाजारात डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वाढली असून दरात मोठी उसळी येऊ शकते.याचा तात्काळ परिणाम रशियातही दिसून येत आहे. देशातील काही भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलस भरण्यासाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे विडियो दिसत आहेत. सेंट पीटर्सबर्गसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये नागरिकांना इंधन मिळवण्यासाठी अनेक तास लाइन मध्ये थांबव लागत असल्याचे देखील वृत्त आहे..Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?.60 टक्के घट आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या माहितीनुसार, जून महिन्यात रशियाची डिझेल निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 60 टक्क्यांनी घटली होती. याच काळात युक्रेनने रशियातील तेलवाहू जहाजे आणि इतर ऊर्जा संबंधित ठिकाणांनाही लक्ष्य केले आहे. मात्र, जागतिक डिझेल बाजारावर दबाव आणणारा हा एकमेव घटक नाही. इराणमधील युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेल वाहतुकीतील अडथळे यामुळे आधीच जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे..अमेरिकेत डिझेल महागले तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळा आणि रशियातील रिफायनरींवरील हल्ले यामुळे डिझेलच्या जागतिक पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळा अधिक गंभीर ठरू शकतो. या सर्व घटनांचा परिणाम अमेरिकेतही दिसून आला. त्या ठिकाणी डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, दर गॅलनमागे 6.30 डॉलरपेक्षा जास्त गेल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे..भारतात पुरेसा साठा सध्याच्या या परिस्थितीत भरात सरकारने देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच देशांतर्गत LPG उत्पादन वाढवण्यात आले असून, सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प म्हणजेच रिफायनरीज कमाल क्षमतेने कार्यरत असल्याची माहिती दिली आहे.दरम्यान, रशियाकडून युक्रेनमधील इंधन केंद्रांवर हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले जात आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी रशियाच्या तेल प्रकल्पांवरील हल्ले थांबवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यासाठी रशियानेही अशाच प्रकारच्या काही सवलती द्याव्यात, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर.एकूणच, रशियातील ऑइल रिफायनरीवरील हल्ले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे यामुळे जागतिक डिझेल बाजारावर दबाव वाढला आहे. त्याचा परिणाम पुढील काळात इंधनाच्या किमती आणि वाहतूक खर्चावर किती होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.