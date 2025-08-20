India-Russia Oil Deal: भारतासाठी मोठी खुशखबर! रिफायनरी कंपन्यांना दिलासा, रशियन तेल मिळणार 5 टक्के सवलतीत

रशिया आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे. रशियाच्या दूतावासाने भारताला 5% सवलतीत कच्चं तेल पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची यावर्षी नवी दिल्लीत भेट होणार असल्याची माहिती रशियन दूतावासातील अधिकाऱ्याने बुधवारी दिली. या भेटीच्या तारखा अद्याप निश्चित होत असून, दोन्ही देश व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पेमेंट यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत..भारताला समर्थनरशियन दूतावासाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन कच्चं तेल खरेदीवर लादलेल्या 25% अतिरिक्त करावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, दूतावासाने म्हटले आहे, “जर भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात जाऊ शकत नसतील, तर त्या रशियात येऊ शकतात.” अमेरिकेच्या निर्बंधांना ‘दुटप्पीपणा’ ठरवताना, रशियाने भारतावर रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचा दबाव ‘अन्यायकारक’ असल्याचे म्हटले आहे. “रशियन कच्च्या तेलाला पर्याय नाही, कारण ते अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. भारतासाठी हा व्यवहार अत्यंत फायदेशीर आहे,” असे दूतावासाने स्पष्ट केले..भारत-रशिया व्यापाराला चालनाभारताच्या सरकारी रिफायनरी कंपन्या इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम यांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरसाठी रशियन तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे. जुलै महिन्यात सवलती कमी झाल्याने खरेदी थांबवण्यात आली होती, परंतु आता पुन्हा सवलती उपलब्ध झाल्याने खरेदीला गती मिळाली आहे, अशी माहिती दोन कंपनी अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला दिली. रशियन दूतावासाने भारताला ‘महत्त्वाचे भागीदार’ मानले असून, व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी कार्यक्षम पेमेंट यंत्रणा विकसित करण्यावर भर दिला आहे..CIBIL Score: तुमचा CIBIL आताच सुधारा, जर तुमचा सिबिल खराब असेल तर नोकरीही मिळणार नाही.पुतिन-मोदी भेटीचे महत्त्वपुतिन आणि मोदी यांच्यातील आगामी भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही नेत्यांनी नियमित भेटीगाठींद्वारे व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवले आहे. रशियन दूतावासाच्या अधिकाऱ्याने द्विपक्षीय संबंधांवर विश्वास व्यक्त केला असून, अडचणींवर मात करत दोन्ही देशांनी नेहमीच एकत्र काम केल्याचे नमूद केले. ही भेट व्यापारातील नव्या संधी आणि सहकार्याच्या क्षेत्रांना चालना देईल, अशी अपेक्षा आहे..अमेरिकेच्या निर्बंधांचा तणावअमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर 25% अतिरिक्त कर लादल्याने भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिका भारताच्या रशियन तेल खरेदीला रशिया-युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवठा मानते. दुसरीकडे, भारताने आपले डेअरी आणि कृषी क्षेत्र खुले करण्याच्या व्यापार करारावर कठोर भूमिका घेतली आहे, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. रशियाने मात्र भारताला पाठिंबा देताना म्हटले आहे की, भारताच्या राष्ट्रीय हितांचा विचार न करता लादलेले निर्बंध हे दुटप्पी धोरणाचे द्योतक आहेत..भविष्यातील दिशारशिया आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवे परिमाण मिळण्याची शक्यता आहे. रशियन कच्च्या तेलावरील सवलत आणि सुधारित पेमेंट यंत्रणा यामुळे भारताला ऊर्जा क्षेत्रात मोठा फायदा होऊ शकतो. पुतिन-मोदी भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला नवीन दिशा मिळेल, अशी आशा आहे. रशियाने भारताला ‘महत्त्वाचे भागीदार’ म्हणून अधोरेखित केले असून, जागतिक आव्हानांमध्येही दोन्ही देशांचे संबंध दृढ राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे..Dmart मधून बाहेर पडताना बिल का तपासलं जातं? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.