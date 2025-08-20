Personal Finance

India-Russia Oil Deal: भारतासाठी मोठी खुशखबर! रिफायनरी कंपन्यांना दिलासा, रशियन तेल मिळणार 5 टक्के सवलतीत

India-Russia Oil Deal: 5% Discount on Crude Strengthens Strategic Ties |रशियाकडून भारताला 5% सवलतीत कच्च तेल! पुतिन-मोदी भेट लवकरच नवी दिल्लीत. व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचा रशियाचा प्रयत्न.
Russian crude oil tankers supplying India at discounted rates, highlighting the strengthening India-Russia trade relations in the energy sector
Sandip Kapde
रशिया आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे. रशियाच्या दूतावासाने भारताला 5% सवलतीत कच्चं तेल पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची यावर्षी नवी दिल्लीत भेट होणार असल्याची माहिती रशियन दूतावासातील अधिकाऱ्याने बुधवारी दिली. या भेटीच्या तारखा अद्याप निश्चित होत असून, दोन्ही देश व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पेमेंट यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

