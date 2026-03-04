Safe Investment : अमेरिका–इराण युद्धाने शेअर बाजार हादरला! घाबरू नका… या 6 गुंतवणुकीत तुमचे पैसे राहतील सुरक्षित

पश्चिम आशिया किंवा मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. 2 मार्च रोजी सेन्सेक्स तब्बल 1048 अंकांनी घसरला तर आज होळीनंतर बाजार सुरू होताच सेन्सेक्स तब्बल 1700 अंकांनी कोसळला. मग अशा वेळी अनेक गुंतवणूकदार शेअर बाजारातील काही रक्कम काढून ती सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करतात..पूर्वीच्या अनुभवावरून असे दिसते की जागतिक तणाव वाढल्यावर शेअर बाजारात साधारण 5 ते 10 टक्क्यांची घसरण होते. मात्र काही महिन्यांत बाजार पुन्हा सुधारतो. त्यामुळे घाबरून गुंतवणूक काढण्यापेक्षा पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणे हा अधिक चांगला मार्ग मानला जातो. सुरक्षित गुंतवणुकीचे काही पर्याय पुढीलप्रमाणे आहेत..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .1. बँक FD (मुदत ठेव)बँकेतील मुदत ठेव (FD) ही परांपरिकरीत्या सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. यात साधारण 6 ते 8 टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिकांना थोडे जास्त व्याज दिले जाते. व्याजावर कर लागतो, पण गुंतवलेली रक्कम सुरक्षित राहते.2. डेब्ट म्युच्युअल फंडम्युच्युअल फंड सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँड, ट्रेझरी बिल आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड लिक्विड, शॉर्ट-टर्म, गिल्ट फंड आणि डायनॅमिक बाँड अश्या प्रकारांत उपलब्ध असतात यात FD पेक्षा कधीकधी जास्त परतावा मिळू शकतो, पण थोडी जोखीम असते..3. PPF (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड)PPF (सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी) ही दीर्घकालीन बचतीसाठी सरकारची योजना आहे. सध्या यात सुमारे 7.1% व्याज मिळते. याचा कालावधी 15 वर्षांचा असतो. दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि विशेष म्हणजे यात कर सवलतीचाही फायदा मिळतो.4. सोनंभारतात सोन्याला आर्थिक सोबतच पारंपरिक महत्व आहे. जेव्हा जेव्हा तणाव वाढतो अशा वेळी सोन्यातील गुंतवणूक हा एक सुरक्षित पर्याय मनाला जातो. कारण ही स्थावर मालमत्ता असून दीर्घकालीन फायद्याची ठरू शकते..FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.5. NSC (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र)NSC ही पोस्ट ऑफिसची बचत योजना आहे. यात ठराविक व्याजदराने परतावा मिळतो आणि गुंतवणूक 5 वर्षांसाठी लॉक असते. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास कर सवलतीचाही लाभ मिळू शकतो त्यामुळे सरकारी भरवश्याची आणि करलाभ असं दोन्ही यात मिळतं.6. SCSS (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना)भारतीय पोस्ट ऑफिसद्वारे ही योजना 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी आहे. यात तुलनेने जास्त व्याजदर मिळतो आणि नियमित उत्पन्नाची सोय होते. गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळू शकते आणि योजना साधारण 5 वर्षांसाठी असते. (Disclaimer - सकाळने प्रकाशित केलेली ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.