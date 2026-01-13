Saving Scheme : बायकोसोबत या सरकारी योजनेत करा गुंतवणूक! वर्षाला मिळेल तब्बल 1,11,000 रुपये व्याज; पैसे पूर्ण सुरक्षित

Post Office Saving Scheme : भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आज खूप गरजेचे झाले आहे. सध्या अनेक लोक गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना दिसत आहे, पण याचवेळी बहुतेकांना आपले पैसे सुरक्षित राहावेत असे वाटते. अशा वेळी पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना हा एक विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकतो, कारण या योजनांमध्ये सरकारचा सहभाग असतो त्यामुळे यातील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाते..मागच्या एका वर्षात आरबीआय ने रेपो दरात 1.25% कपात केली असली, तरीही पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठीही व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना बँकांमधील मुदत ठेवीच्या तुलनेत अजूनही चांगले व्याज मिळत आहे..Gold Rate Today : सोनं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? मकर संक्रांतीपूर्वी सोनं-चांदीच्या भावात मोठा उलटफेर! पाहा आजचे भाव.मंथली इनकम स्कीमपोस्ट ऑफिसच्या या सुरक्षित पर्यायांमधील आपण माहिती घेणार आहोत ती म्हणजे ‘मंथली इनकम स्कीम’ (MIS). या योजनेत तुम्ही पत्नी, आई-वडील, मुलगा, मुलगी, भाऊ किंवा बहिणींसोबत संयुक्त खाते उघडून गुंतवणूक करू शकता आणि दरमहा निश्चित उत्पन्न मिळवू शकता.सध्या पोस्ट ऑफिसच्या MIS योजनेवर ७.४% वार्षिक व्याजदर मिळतो. तर या योजनेत खाते उघडण्यासाठी किमान १,००० रुपये लागतात..खाते या योजनेत तुम्ही सिंगल किंवा जॉइंट खाते उघडू शकतात. सिंगल खात्यासाठी कमाल गुंतवणूक मर्यादा - ९ लाख रुपयेजॉइंट (संयुक्त) खात्यासाठी कमाल गुंतवणूक - १५ लाख रुपयेया योजनेत जॉइंट खात्यात जास्तीत जास्त ३ जणांचा समावेश करता येतो. जर तुम्ही पत्नीबरोबर संयुक्त खाते उघडून १५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे ९,२५० रुपये निश्चित उत्पन्न मिळते..Reliance Jio IPO : भारताचा सर्वात मोठा IPO? मुकेश अंबानींच्या जिओचा 2.5% हिस्सा विक्रीला; जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी.इतर बाबी MIS योजनेत दर महिन्याला व्याज थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. ही योजना ५ वर्षांची असून, मॅच्युरिटीनंतर संपूर्ण गुंतवणूक रक्कम परत मिळते.एक महत्त्वाची अट म्हणजे, MIS खाते उघडण्यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये सेव्हिंग्स अकाउंट असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे पोस्ट ऑफिसचे बचत खाते नसेल, तर आधी ते उघडावे लागेल. कारण या योजनेचे व्याज पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यातच जमा केले जाते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.