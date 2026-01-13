Personal Finance

Saving Scheme : बायकोसोबत या सरकारी योजनेत करा गुंतवणूक! वर्षाला मिळेल तब्बल 1,11,000 रुपये व्याज; पैसे पूर्ण सुरक्षित

Investmnet Tips : तुम्हाला जर निश्चित आणि सुरक्षित मासिक उत्पन्न हवं असेल, तर पोस्ट ऑफिसची 'मंथली इनकम स्कीम' (MIS) हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.
Invest With Your Wife in This Government Scheme & Earn ₹1.11 Lakh Annual Interest

Vinod Dengale
Updated on

Post Office Saving Scheme : भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आज खूप गरजेचे झाले आहे. सध्या अनेक लोक गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना दिसत आहे, पण याचवेळी बहुतेकांना आपले पैसे सुरक्षित राहावेत असे वाटते. अशा वेळी पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना हा एक विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकतो, कारण या योजनांमध्ये सरकारचा सहभाग असतो त्यामुळे यातील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाते.

