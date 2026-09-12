Savings: 10 रुपयांची बचत करून पती-पत्नी वर्षभरात करतील 1 लाखांचा फंड! ना SIP, ना शेअर मार्केट; काय आहे हे चॅलेंज?

how to save 1 lakh rupees in 1 year: भविष्यात आर्थिक सुरक्षिततेसाठी मोठा फंड तयार करायचा असेल तर अनेक जण SIP, FD किंवा शेअर बाजाराचा विचार करतात. पण या ठिकाणी काही प्रमाणात रिस्क असते. त्यामुळे जर तुम्हाला कोणताही मार्केट रिस्क घ्यायचा नसेल, तर घरच्या घरी तुम्ही पिगी बँक म्हणजेच ज्याला आपण पैशांचा गल्ला म्हणतो त्याच्या मदतीने वर्षाला 1 लाखांचा फंड करू शकता. .काय आहे फॉर्म्युला?यासाठी एक सोपा ‘तारखेनुसार बचत’ फॉर्म्युला वापरायचा आहे. यात पती-पत्नी दोघांनी मिळून हा चॅलेंज केला, तर वर्षभरात दोघांच्या बचतीमधून 1 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा होऊ शकते..Gold Rate Today: सोनं उच्चांकापासून 26 हजारांनी स्वस्त! पाहा ताजा भाव; पुढे सणासुदीच्या काळात सोनं महागणार की स्वस्त होणार?.फॉर्म्युला कसं काम करतो?या चॅलेंजमध्ये तुम्हाला रोज मोठी रक्कम बाजूला ठेवायची गरज नाही. ज्या तारखेला महिना सुरू आहे, त्या तारखेच्या आकड्याइतके 10 रुपये गुल्लकमध्ये टाकायचे.उदाहरणार्थ,1 तारीख: 10 रुपये5 तारीख: 50 रुपये10 तारीख: 100 रुपये15 तारीख: 150 रुपये20 तारीख: 200 रुपये25 तारीख: 250 रुपये30 तारीख: 300 रुपयेम्हणजे 1 तारखेला 10 रुपये, 2 तारखेला 20 रुपये, 3 तारखेला 30 रुपये... अशा पद्धतीने 31 तारखेपर्यंत बचत करायची. अशा प्रकारे महिन्याच्या 1 ते 31 तारखेपर्यंत हा नियम पाळला, तर एका व्यक्तीच्या पिगी बँकमध्ये महिन्याला 4,960 रुपये जमा होतील.12 महिने हीच पद्धत सुरू ठेवली, तर एका व्यक्तीकडे वर्षभरात 59,520 रुपये जमा होतील. तर पती-पत्नी दोघांची बचत मिळून 1 लाखांहून अधिक फंड तयार करू शकतात.1.19 लाख दोघांनीही 1 ते 31 तारखेपर्यंत हा फॉर्म्युला फॉलो केला, तर दोघांची मिळून एका वर्षात 1,19,040 रुपये बचत होऊ शकते. म्हणजेच, कोणत्याही मार्केट रिस्कशिवाय पती-पत्नी मिळून वर्षभरात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करू शकतात..फायदा काय?या बचतीची खास गोष्ट म्हणजे सुरुवात फक्त 10 रुपयांपासून होते. . त्यामुळे सुरुवातीला ही रक्कम फार मोठी वाटत नाही. मात्र तारखेनुसार रक्कम हळूहळू वाढत जाते आणि वर्षाच्या शेवटी चांगला फंड तयार होतो. विशेष म्हणजे ही बचत करण्यासाठी शेअर बाजारातील चढ-उतार किंवा म्युच्युअल फंडाच्या रिटर्नवर अवलंबून राहावं लागत नाही. तसेच पैसे ठेवण्यासाठी बाहेर कुठे जावे लागत नाही त्यामुळे रिस्क नाही. .रिटर्न नाहीFD, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारात पैसे गुंतवल्यास त्यावर परतावा मिळण्याची शक्यता असते; मात्र गुंतवणुकीच्या प्रकारानुसार जोखीमही असू शकते.तर गुल्लकमध्ये ठेवलेले पैसे मात्र गुंतवणूक म्हणून वाढत नाहीत. ही फक्त बचत करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे 1 लाखांचा फंड तयार करण्यासाठी हा चॅलेंज उपयोगी ठरू शकतो, पण त्यातून कोणताही अतिरिक्त रिटर्न मिळत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.