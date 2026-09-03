SBI ATM Rule: 1 ऑक्टोबरपासून ATMच्या नियमांत मोठा बदल! नियम समजून घ्या, नाहीतर भरावा लागेल चार्ज

SBI ATM rules are changing from October 1, 2026: देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जर तुमचे खाते असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. तुम्ही जर पैसे काढण्यासाठी किंवा व्यवहारासाठी ATM चा वापर करत असाल तर तुम्हाला आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत ATM द्वारे महिन्याला 10 व्यवहार करता येत होते मात्र आता यात बदल करण्यात आला आहे. .नवीन नियमानुसार आता तुम्ही दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून महिन्याला जास्तीत जास्त 5 मोफत व्यवहार करू शकता. यात फक्त पैसे काढणेच नाही तर बॅलेन्स चेक करणे आणि मिनी स्टेटमेंट काढणेदेखील गणले जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वेळा दुसऱ्या बँकेचे ATM मोफत वापरण्याची लिमिट आता संपणार आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?.10 ऐवजी 5 व्यवहारSBI चा हा नवा नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. यानंतर सॅलरी पॅकेज अकाऊंटवाले ग्राहक दुसऱ्या बँकेचे ATM आणि ADWM मशीनद्वारे महिन्याभरात केवळ 5 मोफत व्यवहार करू शकतील. या 5 व्यवहारांत पैसे काढण्यासोबतच बाकीच्या सेवादेखील सामील आहेत. म्हणजेच तुम्ही 2 वेळा पैसे काढलेत आणि 2 वेळा बॅलेन्स चेक केला तरी ते 4 व्यवहार गणले जाईल..किती रुपये चार्ज?महिन्याभरात 5 मोफत व्यवहार झाल्यानंतर जर तुम्ही दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून पैसे काढले तर तुम्हाला प्रति व्यवहार 23 रुपयांचा चार्ज भरावा लागेल. या चार्जसोबत GST ची देखील भरावा लागेल. तसेच बॅलेन्स चेक किंवा मिनी ट्रांजैक्शन केल्यास 11 रुपये प्रति व्यवहार चार्ज + GST द्यावा लागेल..सर्वाना नियम नाहीयात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे SBI च्या सर्व खात्यांना हा नियम लागू होणार नाही, तर केवळ सॅलरी पॅकेज अकाउंट असलेल्या ग्राहकांनाच लागू होईल. SBI मध्ये तुमचं सामान्य सेव्हिंग्स अकाउंट किंवा इतर कोणतंही अकाउंट असल्यास या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. अशा खात्यांसाठी मोफत ATM व्यवहार आणि सर्व्हिस चार्जशी संबंधित सध्याचे नियमच लागू राहतील. तसेच SBIच्या स्वतःच्या ATMवर सॅलरी अकाउंटधारकांसाठी असलेल्या सध्याच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..कार्डशिवाय कॅश काढणे मोफतSBI ने कार्डशिवाय कॅश काढण्याच्या सुविधेबाबतही स्पष्टीकरण दिले. कार्डचा वापर न करता ATMमधून पैसे काढण्याच्या सुविधेवर या बदलाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. SBIच्या ATMमधून किंवा इतर बँकांच्या ATMमधून कार्डशिवाय कॅश काढणे पुढेही मोफत राहणार आहे. मात्र, भविष्यात बँकेकडून कोणताही नवीन नियम लागू झाल्यास परिस्थिती बदलू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.