SBI Closed: SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! सलग 6 दिवस बंद राहणार? कारण काय?

SBI Closed for 6 Days : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असणाऱ्या भारतीय स्टेट बँक म्हणजेच SBI मध्ये तुमचे खाते असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. SBI पुढचे सलग 5 दिवस बंद असणार आहे. 23 मे 2026 ते 28 मे 2026 या कालावधीत बँक राहणार असल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. .SBI सहा दिवस बंद? SBI 23 मे ते 28 मे 2026 या कालावधीत वीकेंड, कर्मचाऱ्यांचा संप आणि बकरीदच्या सुट्ट्यांमुळे सलग 5 दिवस बंद राहणार आहे. कोणत्या दिवशी बंद?23 मे – चौथा शनिवार असल्यामुळे नियमित सुट्टी24 मे – रविवारची साप्ताहिक सुट्टी25 आणि 26 मे – SBI कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप27 मे – बकरी ईद निमित्त काही राज्यांत सुट्टी28 मे – बकरी ईद निमित्त इतर राज्यांत सुट्टी.महाराष्ट्रात किती दिवस बंदSBI च्या संपाचा परिणाम राज्यातील शाखांवर दिसून येणार आहे. यात 23 आणि 24 मे ला सुट्टी तर 25 आणि 26 मे रोजी संप असल्याने SBI बँकेच्या शाखा बंद असतील. तर 27 मे ला बँक सुरू होऊ शकतात. त्यानंतर 28 मे ला रोजी RBI नुसार बकरी ईदमुळे राज्यातील सर्व बँका बंद राहतील. .SBI कर्मचारी संपावर का?ऑल इंडिया स्टेट बँक स्टाफ फेडरेशनने विविध मागण्यांसाठी संपाची घोषणा केली आहे. फेडरेशनकडून एकूण 16 मागण्या मांडण्यात आल्या असून त्यामध्ये नोकरी, पेन्शन, पदोन्नती आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाशी संबंधित सुविधांचा समावेश आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या अटी सुधाराव्यात, अधिकारांचे संरक्षण व्हावे तसेच विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत यासाठी हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे..ग्राहकांनी काय करावे?चेक क्लिअरन्स, RTGS/NEFT संबंधित कामं आता बँक सुरू झाल्यावरच करा. तसेच ATM, UPI आणि नेटबँकिंग सेवा सुरू राहील, मात्र तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आवश्यक रक्कम कॅशच्या स्वरूपात किंवा दुसऱ्या बँकच्या खात्यात ठेवा ज्यामुळे पैशांची अडचण होणार नाही. SBI कडून अद्याप सर्व शाखांबाबत स्वतंत्र माहिती जारी करण्यात आलेली नसली तरी, संप आणि सुट्ट्यांचा परिणाम देशभरातील अनेक शाखांवर होऊ शकतो.