SBI Scheme : SBI ची ही योजना तुम्हाला माहिती आहे का? रोज फक्त ₹20 गुंतवून तुम्ही 1 लाख रुपये बनवू शकता; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

SBI Har Ghar Lakhpati Scheme : सध्या महागाईच्या काळात खर्च वाढत चालल्याने आपली बचत आणि गुंतवणूक मागे पडते. आपल्याकडे अनेक जणांचा एक समज आहे की मोठी रक्कम जमा करायची असेल तर त्यासाठी मोठा पगार किंवा मोठी गुंतवणूक करावी लागते. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ‘हर घर लखपती’ योजना हा समज चुकीचा ठरवते. या योजनेत दरमहा फक्त ६१० रुपये गुंतवूनही १ लाखांचा फंड तयार करता येतो. चला, ही योजना सोप्या भाषेत समजून घेऊया..SBI हर घर लखपती योजना म्हणजे काय?‘हर घर लखपती’ ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाची खास Recurring Deposit (RD) योजना आहे. या योजनेत तुम्ही ठराविक कालावधीसाठी दरमहा ठराविक रक्कम जमा करता आणि मुदत संपल्यानंतर तुम्हाला सगळी रक्कम एकाच वेळी मिळते. ही योजना लोकांना नियमित बचतीची सवय लावण्यासाठी आणि आर्थिक ताण न घेता दीर्घकालीन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचा कालावधी साधारणपणे ३ ते १० वर्षांपर्यंत असतो..Gold Rate Today : सोनं-चांदीने मोडले सगळे रेकॉर्ड! गुंतवणूकदारांसाठी संक्रांत गोड; सर्वसामान्य चिंतेत; चांदी ३ लाखांवर! पाहा आजचे भाव.दरमहा ६१० रुपये १ लाख कसे मिळतील?या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तिचा १० वर्षांचा प्लॅन. जर तुम्ही दरमहा ६१० रुपये जमा केले, तर १० वर्षांनंतर व्याजासह सुमारे १ लाख जमा होतात. म्हणजेच दररोज फक्त २० रुपये वाचवून तुम्ही १ लाख रुपये उभे करू शकता. त्यामुळे नोकरी करणारे, नवखे गुंतवणूकदार आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी ही योजना खूप उपयोगी आहे..‘हर घर लखपती’ योजनेवरील व्याजदरया योजनेवरील व्याजदर गुंतवणुकीच्या कालावधीवर आणि गुंतवणूकदाराच्या श्रेणीवर अवलंबून असतो. हे दर बँकेकडून वेळोवेळी बदलले जाऊ शकतात. सध्या - सामान्य नागरिकांसाठी ३ आणि ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे ६.५५% व्याज मिळते.ज्येष्ठ नागरिकांना त्याच कालावधीसाठी सुमारे ७.०५% पर्यंत व्याज दिले जाते.५ ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी सामान्य नागरिकांना सुमारे ६.३०% , तर ज्येष्ठ नागरिकांना सुमारे ६.८०% व्याज मिळू शकते..कमी वेळात १ लाख जमा करायचे असतील तर?जर तुम्हाला कमी कालावधीत १ लाख जमा करायचे असतील, तर दरमहा जास्त रक्कम भरता येते.३ वर्षांत १ लाख जमा करण्यासाठी दरमहा सुमारे २,५१० गुंतवावे लागतील.५ वर्षांत १ लाख मिळवण्यासाठी दरमहा सुमारे १,४२० गुंतवणूक करावी लागेल.विशेष म्हणजे ही योजना फक्त १ लाखापुरती मर्यादित नाही. तुम्ही २ लाख, ३ लाख किंवा ४ लाख रुपये अशी गुंतवणूकही निवडू शकता. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण, लग्नखर्च किंवा आपत्कालीन निधीसाठी ही योजना उपयोगी ठरते..Saving Scheme : सरकारी हमीची सुरक्षित गुंतवणूक योजना! मिळेल ८२,००० रुपये व्याज आणि १.५ लाखांची करसवलत .या योजनेत कोण गुंतवणूक करू शकतो?SBI च्या ‘हर घर लखपती’ योजनेत कोणताही भारतीय नागरिक गुंतवणूक करू शकतो. खाते एकट्याच्या नावावर किंवा जॉइंट खाते उघडता येते. पालक आपल्या मुलांच्या नावावरही RD खाते उघडू शकतात. १० वर्षांवरील मुले पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली खाते चालवू शकतात, तर १० वर्षांखालील मुलांसाठी पालक किंवा कायदेशीर पालक खाते उघडू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.