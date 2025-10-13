Personal Finance

Women in Banking: SBIमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार; मोठ्या प्रमाणावर करणार नोकर भरती

SBI Empowering Women: SBI पुढच्या पाच वर्षांत महिला कर्मचार्‍यांची टक्केवारी 30% वर नेणार आहे. बँकेने Empower Her, आरोग्य उपक्रम यांसारखे महिला-केंद्रित उपक्रम राबवले आहेत.
Sakal

राहुल शेळके
Updated on

SBI Empowering Women: देशातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) महिला कर्मचार्‍यांच्या संख्येत वाढ करून लिंगभेद कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचे उद्दिष्ट आहे की पुढील पाच वर्षांत महिला कर्मचार्‍यांची टक्केवारी 30% वर पोहोचवणे.

Banking
women
jobs
Finance
Banking Sector

