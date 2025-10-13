Women in Banking: SBIमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार; मोठ्या प्रमाणावर करणार नोकर भरती

SBI Empowering Women: देशातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) महिला कर्मचार्यांच्या संख्येत वाढ करून लिंगभेद कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचे उद्दिष्ट आहे की पुढील पाच वर्षांत महिला कर्मचार्यांची टक्केवारी 30% वर पोहोचवणे..SBIचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर (HR) व मुख्य विकास अधिकारी, किशोर कुमार पोलुदासू यांनी PTI ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “जर आपण फ्रंटलाइन स्टाफकडे पाहिलं, तर महिलांचा सहभाग सुमारे 33% आहे. पण एकूण कर्मचार्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण सध्या 27% आहे. आम्ही या टक्केवारीत वाढ करण्यासाठी काम करणार आहोत.”बँकेकडे 2.4 लाखाहून अधिक कर्मचारी आहेत, जे देशातील कोणत्याही संस्थेपेक्षा जास्त आहेत आणि बँकिंग क्षेत्रात सर्वात मोठी संख्या आहे..Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOने केले निराश; फक्त 1.23 टक्के प्रीमियमसह लिस्टिंग, गुंतवणूकदारांनी काय करावे? .महिलांसाठी खास योजनाSBI ने महिलांची नेतृत्व क्षमता वाढवण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी सन्मान मिळवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यात प्रमुख:‘Empower Her’ – महिलांच्या नेतृत्व वाढीसाठी कोचिंग.फॅमिली कनेक्ट प्रोग्राम – मातृत्व रजा, सबॅटिकल किंवा दीर्घ आजारानंतर कामावर परतणाऱ्या महिला कर्मचार्यांना मदत करणे.आरोग्य कार्यक्रम – स्तन आणि गर्भाशयाची कर्करोग तपासणी, गर्भवती कर्मचार्यांसाठी पोषण भत्ता, गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी लस मोहीम..महिलांचे नेतृत्व आणि सुरक्षिततापोलुदासू यांनी सांगितले की, SBI महिला कर्मचार्यांसाठी सुरक्षित कामाचे ठिकाण निर्माण करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. सध्या 340 हून अधिक शाखा फक्त महिला कर्मचार्यांद्वारे चालविल्या जात आहेत आणि भविष्यात ही संख्या वाढवण्याची योजना आहे..Gold Prices: सोन्याचे वाढलेले भाव म्हणजे धोक्याचा इशारा; 1973 मध्ये नेमकं काय घडलं होतं?.महिला कर्मचार्यांचा सहभाग सर्व भौगोलिक भागांमध्ये आणि सर्व स्तरांवर दिसतो, जे बँकेच्या सर्वसमावेशक धोरणाचे प्रतीक आहे. महिला कर्मचार्यांच्या संख्येत वाढ, नेतृत्व क्षमतांचा विकास, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सर्वसमावेशक धोरण या सर्वांमुळे SBI महिला सशक्तीकरणासाठी अग्रगण्य बँक ठरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.