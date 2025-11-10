Digital Gold Alert : डिजिटल गोल्डवर सेबीचा मोठा इशारा! जाणून घ्या का आहे तुमच्या गुंतवणुकीला धोका!

Digital Gold Risk : गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल गोल्डच्या जाहिराती सगळीकडे दिसत आहेत. "फक्त ₹10 मध्ये सोनं खरेदी करा" किंवा "गोल्ड सेव्हिंग्स आता ऑनलाइन" अशा आकर्षक जाहिराती आपण बघत आहोत. पण, आता SEBI (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड) ने डिजिटल गोल्डच्या गुंतवणूकदारांना मोठा इशारा दिला आहे..सेबीने डिजिटल गोल्डबाबत स्पष्ट केलं की, अनेक फिनटेक अॅप्स आणि डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड विकत आहेत, पण त्यांचे नियमन कोणत्याही सरकारी अथवा आर्थिक संस्थेकडून (जसे की SEBI किंवा RBI) होत नाही. त्यामुळे या माध्यमांतून सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. परिणामी यात गुंतवणूकदारांना आर्थिक जोखीम संभवते. म्हणजेच, जर संबंधित अॅप किंवा कंपनी बंद पडली, तर गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे किंवा सोनं परत मिळण्याची कोणतीही हमी SEBI देत नाही..डिजिटल गोल्डमध्ये काय धोके आहेत?नियमनाचा अभाव: डिजिटल गोल्ड ना ‘सिक्युरिटी’ आहे ना ‘कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह’. त्यामुळे SEBI त्यावर लक्ष ठेवत नाही.काउंटर पार्टी रिस्क: अॅप कंपनी तुमच सोनं देऊ शकली नाही तर तुमचे पैसे अडकू शकतात.ऑपरेशनल रिस्क: त्यावर कुणाचंही नियंत्रण नसल्याने प्रत्यक्षात ते सोने अस्तित्वात आहे का? सुरक्षित ठिकाणी ठेवले आहे का? याबबात कोणतीही माहिती नसते. यामुळे संबंधित अॅप बंद झाल्यास किंवा कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यास गुंतवणूकदारांकडे सोनं किंवा पैसे रिटर्न मिळवण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग राहत नाही..Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात किंचित घसरण तर चांदीचे भाव स्थिर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव .भारतात डिजिटल गोल्ड विकणारे प्लॅटफॉर्म Tanishq, MMTC-PAMP, Aditya Birla Capital, Caratlane, Jos Alukkas, PhonePe, आणि Shriram Finance यांसारख्या कंपन्या त्यांच्या वेबसाइट्स किंवा अॅप्सवर डिजिटल गोल्डची सुविधा देतात. दरम्यान "SEBI चा हा इशारा डिजिटल गोल्डवर बंदी घालण्यासाठी नाही, तर गुंतवणूकदारांना त्यामध्ये असलेल्या धोक्यांची जाणीव करून देण्यासाठी आहे" असे SahajMoney चे संस्थापक आणि SEBI नोंदणीकृत इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर अभिषेक कुमार यांनी सांगितले. त्यांच्या मते हे प्लॅटफॉर्म्स SEBI च्या नियमनाखाली येत नाहीत. त्यामुळे जर या अॅप्सकडून काही डिफॉल्ट झाले, तर गुंतवणूकदारांना कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. .गुंतवणूकदारांनी काय करावे ?"गुंतवणूकदारांनी डिजिटल गोल्डऐवजी SEBI चे नियमन असलेल्या 'Gold ETFs (Exchange Traded Funds)' किंवा 'EGRs (Electronic Gold Receipts), पर्यायांत गुंतवणूक करावी. हे पर्याय SEBI च्या नियंत्रणाखाली आहेत त्यामुळे त्यात पारदर्शकता आहे आणि यात गुंतवणूकदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळते" असा सल्ला इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर अभिषेक कुमार यांनी गुंतवणूकदारांना दिला आहे. .Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?.SEBI च्या या नव्या इशाऱ्यामुळे डिजिटल गोल्ड बेकायदेशीर ठरत नाही, पण त्यातील धोके समोर येतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी नियंत्रित आणि अनियंत्रित सोने गुंतवणुकीच्या पर्यायायांमधील फरक समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.डिजिटल गोल्डचा थोड्या काळासाठी किंवा सोयीसाठी वापर केला जाऊ शकतो, पण दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी SEBI नियंत्रित गोल्ड गुंतवणुकीच्या पर्यायायांमध्ये गुंतवणूक करावी असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.