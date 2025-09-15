करदात्यांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील अॅडव्हान्स टॅक्सचा हफ्ता आज भरायचा आहे. ज्यांचा कर वर्षाला १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त सतो त्यांना अॅडव्हान्स टॅक्स हफ्त्यांमध्ये भरणं आवश्यक असतं. त्यानुसार वर्षातला दुसरा हफ्ता भरण्याची तारीख आज आहे. यामुळे सरकारला वर्षभरात कर जमा करण्यासाठी मदत होते. तसंच करदात्यांनाही एकरकमी मोठी रक्कम भरण्याऐवजी वर्षभर हफ्त्यात रक्कम देणं सोपं जातं. यामुळे आर्थिक भारही अचानक येत नाही..पगारदार व्यक्तींचा कर हा बहुतांश वेळा टीडीएसच्या माध्यमातून भरला जातो. मात्र भांडवली नफा, भाडं किंवा इतर व्यवसायातून ज्यांना उत्पन्न मिळतं त्यांना अॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागतो. फ्रीलान्सर किंवा कन्सल्टंट यांचा अंदाजे कर १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्यासाठी ते पात्र आहेत. पण ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्यांना व्यवसायातून कोणतंही उत्पन्न नसल्यास सूट मिळते..Online Payment Rule: ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होणार, जाणून घ्या....चार टप्प्यांमध्ये करअॅडव्हान्स टॅक्स भरण्यासाठी चार हफ्ते असतात. यात टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरावी लागते. याआधी १५ जूनपर्यंत अंदाजे कराच्या १५ टक्के रक्कम भरणं आवश्यक होतं. तर आता १५ सप्टेंबरपर्यंत एकूण ४५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. पुढच्या हफ्त्याची तारीख १५ डिसेंबर असून त्यावेळी एकूण कराच्या ७५ टक्के रक्कम भरलेली असावी. शेवटचा हफ्ता १५ मार्चपर्यंत देता येईल. त्यावेळी सर्व कर भरलेला असणं आवश्यक आहे..वेळेत कर न भरल्यास दंडएखाद्याचा वार्षिक कर २ लाख रुपये असल्यास त्यानं जूनपर्यंत ३० हजार, तर सप्टेंबरच्या हफ्त्यापर्यंत ९० हजार रुपये भरलेले असायला हवेत. यामुळे सप्टेंबरमध्ये ६० हजार रुपये द्यावे लागतील. जर कर भरला गेला नाही तर त्यावर अधिकाऱ्यांकडून व्याजही आकारण्यात येतं. १५ सप्टेंबरपर्यंत कराच्या ४५ टक्के इतकी रक्कम भरली नाही तर कलम २३४ सी अंतर्गत व्याज वसूल केलं जातं. हे व्याज थकीत रकमेवर पुढचे तीन महिने १ टक्के इतकं असतं. कर भरताना हफ्ता वेळेत भरला नाही तर दंडाची रक्कम वाढवण्यात येते. ३१ मार्चपर्यंत कराच्या किमान ९० टक्के रक्कम जमा केली नसल्यास थकीत रक्कम पूर्ण भरेपर्यंत दर महिन्याला आणखी १ टक्के व्याज वाढवलं जातं..अॅडव्हान्स टॅक्सचा फायदाअॅडव्हान्स टॅक्स हा वर्षाच्या सुरुवातीला भरला जाणारा कर आहे. वेळच्या वेळी हा कर भरल्यास त्यावर द्यावं लागणाऱ्या व्याजाचा भार टळतो. जर हफ्ता भरण्यास विलंब झाला किंवा चुकल्यास व्याज वाढू शकते. वेळेवर हफ्ता भरल्यानं वर्षाच्या शेवटी अचानक मोठा आर्थिक भार करदात्यावर पडत नाही. अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्यासाठी जे पात्र आहेत त्यांना अधिकृत पोर्टलवर किंवा नेट बँकिंगच्या आधारे पेमेंट करता येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.