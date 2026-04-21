Senior Citizens FD: जेष्ठ नागरिकांसाठी खुशखबर! कोणत्या बँकेत FD वर सर्वाधिक व्याज? पाहा पूर्ण यादी

Senior Citizens FD: आपण तरुण असताना शेअर बाजारात गुंतवणूक करून आपण जोखीम घेऊ शकतो. परंतु वयाची 60 वर्षे ओलांडल्यानंतर आपल्यासाठी सुरक्षितता महत्त्वाची असते. सेवानिवृत्तीनंतर, आपले उत्पन्नाचे स्रोत कमी होतात, त्यामुळे आपल्याला आपले पैसे अशा ठिकाणी गुंतवायचे असतात जिथे प्रत्येक महिन्याच्या किंवा वर्षाच्या शेवटी खात्रीशीर परतावा मिळेल. भारतात बँक मुदत ठेवी म्हणजेच FD खूप लोकप्रिय आहेत, कारण यात पैसे गमावण्याची भीती खूपच कमी असते आणि चांगला रिटर्न देखील मिळतो..आजकाल, ज्येष्ठ नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी बँका खूप चांगले व्याजदर देत आहेत. काही बँका तर 7.75% इतके जास्त व्याजदरही देतात. हे बचत खात्यातील पैशांपेक्षा खूपच चांगले आहे. सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार 7 दिवसांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी तुम्ही हवी ती FD निवडू शकता. तुम्हाला तुमच्या आजारपणासाठी पैशांची गरज असो किंवा तुमच्या नातवंडांच्या लग्नासाठी, FD प्रत्येक गरजेसाठी योग्य ठरतात. चला पाहूया, सध्या तुमच्यासाठी कोणती बँक सर्वोत्तम आहे..कोणत्या बँकेत किती व्याज?देशातील मोठ्या सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये वरिष्ठ नागरिकांसाठी (60 वर्षांवरील) FD वर आकर्षक व्याजदर दिले जात आहेत. यात - येस बँक – 7.75% व्याजदर (3 ते 5 वर्षे कालावधी)इंडसइंड बँक – 7.50% व्याजदर (1 वर्ष 6 महिने ते 1 वर्ष 7 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी)कोटक महिंद्रा बँक – 7.30% व्याजदर (2 ते 3 वर्षे कालावधी)ॲक्सिस बँक – 7.20% व्याजदर (5 ते 10 वर्षे कालावधी)पंजाब नॅशनल बँक – 7.10% व्याजदर आणि 80 वर्षांपेक्षा जास्त वाय असेल तर 7.40% व्याजदर (1 वर्ष 2 महिने कालावधी)ICICI Bank – 7.10% व्याजदर (3 वर्षे ते 5 वर्षे कालावधी)कॅनरा बँक – 7.10% व्याजदर (1 वर्ष 5 महिने कालावधी)युनियन बँक ऑफ इंडिया – 7.10% व्याजदर (1 वर्ष 2 महिने कालावधी)स्टेट बँक ऑफ इंडिया – 7.05% व्याजदर (5 ते 10 वर्षे कालावधी)HDFC Bank – 7.00% (3 वर्षे 1 दिवस ते 4 वर्षे 7 महिने कालावधी)बँक ऑफ बडोदा – 7.00% (5 ते 10 वर्षे कालावधी).जेष्ठ नागरिकांसाठी FD का चांगला पर्याय?1. जास्त व्याजदरसामान्य ग्राहकांपेक्षा वरिष्ठ नागरिकांना जास्त व्याज मिळतं. साधारण 6.5% ऐवजी 7% पेक्षा जास्त दर मिळतात.2. सुरक्षित गुंतवणूकविशेषतः सरकारी बँकांमध्ये पैसे सुरक्षित मानले जातात. त्यामुळे भांडवल सुरक्षित राहते.3. कर सवलत (Section 80TTB):FD वर मिळणाऱ्या व्याजातून वर्षाला 50,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त असते (जुनी कर प्रणाली अंतर्गत).4. नियमित उत्पन्नाचा पर्यायव्याज मासिक, तिमाही किंवा मॅच्युरिटीवेळी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यामुळे कायमस्वरूपी पैसा येत राहतो..भविष्यासाठी मोठा निधी तयार कराम्हातारपणी तुम्हाला डॉक्टरांकडे कधी जावे लागेल किंवा घरातील एखादे मोठे काम कधी उद्भवेल हे कोणालाच माहीत नसते. त्यामुळे, तज्ञ नेहमी आपत्कालीन निधी तयार ठेवण्याची शिफारस करतात. आता प्रश्न असा येतो की, तुम्ही किती पैसे ठेवावेत? तर तुमच्या किमान सहा महिन्यांच्या खर्चाएवढी रक्कम बाजूला ठेवा.उदाहरण म्हणून जर तुमचा मासिक खर्च 25,000 रुपये असेल, तर तुमच्याकडे किमान 1.5 लाखांचा निधी असायला हवा. एवढा निधी असेल तर तुम्हाला एकदम मोठा आर्थिक ताण येणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँकेतील FD हा सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जातो, ज्यामध्ये ठरलेला आणि खात्रीशीर परतावा मिळतो..लक्षात ठेवा की तुमचे सर्व पैसे एकाच बँकेत ठेवण्याऐवजी, तुम्ही ते वेगवेगळ्या FDमध्ये विभागू शकता. उदाहरणार्थ, काही 1 वर्षासाठी, काही 3 वर्षांसाठी. यामुळे तुम्हाला ठराविक कालावधीने पैसे मिळतील आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदाही होईल.