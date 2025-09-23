Share Market Opening :सेन्सेक्स निफ्टीत घसरण, पण ऑटो क्षेत्रात तेजी

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. पण ऑटो क्षेत्रात तेजीचं वातावरण आहे. मंगळवारी दिवसाची सुरुवात घसरणीसह झाली. मात्र ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजी दिसून येतेय. मारुती, आयशर मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हिरो मोटो कॉर्प निफ्टी टॉप गेनर्स शेअर्स आहेत. तर बीएसईचा ३० शेअर्सचा निर्देशांक २२५ अंकांनी घसरून ८१९३४ वर पोहोचला आहे. तर एनएसई ५० स्टॉक्सचा इंडेक्स ७६ अंकांच्या घसरणीसह २५१२५वर आहे.. विक्रीच्या जोरावर ऑटो क्षेत्रात शेअर्सनी उसळी घेतलीय. शेअर बाजारात घसरण असली तरी ऑटो सेक्टरमध्ये मात्र २ टक्के वाढ दिसत आहे. ऑटो एलिंसरीमध्येही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी दिसून येत आहे. तर सोन्यानेही उच्चांक गाठला आहे. एमसीएक्सवर १० ग्रॅम सोन्याचा दर एक लाख १२ हजार ४०० रुपयांवर पोहोचला आहे. तर बाजार उघडताच रुपयाची घसरण झाली. सोमवारी बाजार बंद झाला तेव्हा रुपया ८८ रुपये ३१ पैसे प्रती डॉलर इतका होता. तर मंगळवारी घसरण होऊन ८८ रुपये ४१ पैसे इतका झाला..GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण....शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट झाल्यानंतर पुन्हा तेजी दिसून येत होती. पण नंतर घसरण झाली. अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि नव्या व्हिसाच्या धोरणामुळे बाजारात चिंतेचं वातावरण आहे. शेअरमार्केटच्या सेन्सेक्स आणि निफ्टीत त्याचा परिणाम दिसून येत आहे..दरम्यान, आशियाई बाजारात सोमवारी तेजी होती. अमेरिकन शेअर बाजारातही शेवटी तेजीचं वातावरण होतं.अमेरिकन शेअर बाजार सातत्यानं नवा उच्चांक गाठत आहे. डाऊ जोन्स ७० अंकांनी वधारला. यामुळे उच्चांकात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचलाय. तर एनविडियाच्या भक्कम कामगिरीने Nasdaq 150 अंकांनी वधारला आणि विक्रमी अंकांवर बद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.