Mutual Fund: स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप की लार्ज-कॅप कोणता म्यूचुअल फंड देतो जास्त रिटर्न? आकडेवारी काय सांगते

Mutual Fund Investment Return: आजकाल सुरक्षित गुंतवणूक आणि मोठ्या परताव्यासाठी गुंतवणूकडदार मल्टी-असेट प्रकारे गुंतवणूक करतात. यात म्यूचुअल फंड हा एक पर्याय मोठ्या प्रमाणात निवडला जातो. मात्र अनेक गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांसमोर एक मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे नेमकं कोणत्या प्रकारात पैशांची गुंतवणूक करावी. याचे कारण म्यूचुअल फंडमध्ये मुख्य 3 पर्याय आहेत. यात स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप आणि लार्ज-कॅप या तीन पर्यायांपैकी नेमका कोणता फंड दीर्घकाळात अधिक चांगला रिटर्न देईल? चला आकडेवरीवरून जाणून घेऊयात .भारतात म्युच्युअल फंडांचे वर्गीकरण सेबी (SEBI) संस्था कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या आधारावर करते. यात मुख्यतः तीन प्रमुख प्रकार असतातलार्ज कॅप : बाजारमूल्यानुसार पहिल्या सर्वाधिक मूल्य असणाऱ्या 100 कंपन्यामिड कॅप : यात 101 ते 250 दरम्यानच्या कंपन्यास्मॉल कॅप : 251 नंतरच्या सर्व कंपन्या यात येतात.स्मॉल-कॅपने दिला मोठा रिटर्न या तीनही प्रकारच्या कंपन्यांच्या मागच्या 10 वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर दिसते की स्मॉल-कॅप या प्रकारातील फंडात सर्वाधिक म्हणजे 17.35% रिटर्न मिळाला आहे. त्यानंतर मिडकॅप फंडानी देखील सुमारे 16.25 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न दिला आहे. मात्र म्यूचुअल फंडमध्ये या दोन्हींच्या तुलनेत कमी रिटर्न मिळाला. यात केवळ 12.79% एवढंच रिटर्न मिळाला आहे.जोखीम कुठे?या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे ज्या फंडातून तुम्हाला जास्त रिटर्न भेटतो त्यात जोखीमही अधिक असते. त्यामुळे स्मॉल-कॅप फंड हे मोठ्या प्रमाणात चढ-उताराचा सामना करतात. तर बाकी दोन फंडमध्ये त्या तुलनेत कमी जोखीम असते. यातील लार्ज कॅप फंडांमध्ये किमान 80% गुंतवणूक मोठ्या आणि स्थिर कंपन्यांमध्ये केली जाते, त्यामुळे हे फंड तुलनेने स्थिर आणि कमी जोखमीचे मानले जातात. तर मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप फंडांमध्ये किमान 65% गुंतवणूक संबंधित कंपन्यांमध्ये केली जाते. या फंडांमध्ये वाढीची शक्यता जास्त असते, मात्र त्यामध्ये चढ-उतार देखील जास्त असू शकतात.मिड-कॅप आणि स्मॉल कॅपला प्राधान्य AMFI च्या फेब्रुवारीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार,सर्वाधिक गुंतवणूक ही मिड-कॅप फंडमध्ये सुमारे 4003 कोटी तर स्मॉल कॅपमध्ये 3881 कोटी गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे सध्या लोकांचा कल हा मिड आणि स्मॉल कॅप मध्ये जास्त असल्याचे दिसते मात्र ही आकडेवारी फक्त जानेवारी या एका महिन्यांची आहे.तज्ञांच्या मते, पुढील काळातही स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप हे फंड गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा दिव शकतात आणि यातील गुंतवणूक वाढू शकते मात्र यात जोखीम अधिक आहे. तया तुलनेत लार्ज-कॅप फंड तुम्हाला कमी रतूरण देत असले तरी कमी जोखीम आणि सुरक्षित परतावा देतील.