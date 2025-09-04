Shivaji Maharaj Tax System: कसा होता शिवाजी महाराजांचा GST पॅटर्न? शिवकाळात अशी होती टॅक्स सिस्टीम

शिवाजी महाराजांच्या काळात कोकणातील महसूल व्यवस्था शिस्तबद्ध व लोकाभिमुख होती. कर निर्धारण पिकांचे प्रकार, जमिन व नुकसानीच्या आधारावर ठरवले जात असे. अण्णाजी दत्तो आणि मोरोपंत पिंगळे यांच्या देखरेखीखाली महसूल गोळा केला जाई..Shivaji Maharaj Tax System: शिवाजी महाराजांच्या काळात कोकण प्रांतातील महसूल व्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध आणि लोकाभिमुख होती. प्रांताचे प्रशासन करण्यासाठी सुभेदार, मामलेदार आणि फडणीस यांची नेमणूक केली जात असे. या अधिकाऱ्यांना महसुलाची चौकशी, कर ठरविणे, सूट देणे आणि स्थानिक गरजेनुसार बदल करण्याचे अधिकार होते..जमिनीचे वर्गीकरण आणि कर निर्धारणकोकणातील जमिनीचे दोन मुख्य प्रकार होते – जिरायत (पाणीपुरवठा नसलेली) आणि बागायत (पाणीपुरवठा असलेली). बागायती जमिनीत नारळ आणि फळझाडांची लागवड जास्त होती, तर डोंगराळ भागात नांगरपद्धतीने जमीन कसली जात असे. त्या काळी कर ठरवताना जमिनीची प्रत, पिकांचा प्रकार आणि झालेल्या नुकसानीचा विचार केला जाई. महसूल ठरवण्याचे काम गावातील देशमुख, पाटील, कुलकर्णी आणि मुकादम यांच्या उपस्थितीत केले जाई..GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .अण्णाजी दत्तो आणि मोरोपंत पिंगळे यांचा सहभागशिवाजी महाराजांनी कोकणातील महसूल व्यवस्थापनाची जबाबदारी अण्णाजी दत्तो आणि पेशवे मोरोपंत पिंगळे यांच्याकडे सोपवली होती. अण्णाजी दत्तो यांनी दाभोळ सुभ्यात उत्पन्नाच्या २/५ भागावर कर ठरवला, मात्र स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर हा हिस्सा कमी करण्यात आला. मोरोपंत पिंगळ्यांनीही महसूल निर्धारणाची अंतिम रूपरेषा ठरवताना पिकांचे नुकसान आणि लोकांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेतली..मुख्य पिके आणि कर रचनाकोकणात त्या काळात भात, नागली, अळशी, तीळ, ताग (अंबाडी) आणि नारळ ही मुख्य पिके घेतली जात. भात लागवडीसाठी पावसाळा महत्त्वाचा हंगाम होता. समुद्रकिनारी खारवट जमिनीत शेती मर्यादित प्रमाणातच केली जाई..Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग.लोकांचा सहभाग आणि शासनाची कडक अंमलबजावणीमहसूल ठरवताना स्थानिक ग्रामस्थांचा सल्ला घेतला जात असला तरी अंतिम निर्णय शासनाचाच असे. काही वेळा स्थानिकांनी विरोध केला तरी सरकारने आपली महसूल धोरणे कडकपणे अंमलात आणली. महसूल गोळा करण्यासाठी शासकीय अधिकारी प्रत्यक्ष गावोगावी फिरून पाहणी करत..शिवाजी महाराजांची कर व्यवस्था लोकसहभागी, हिशोबी आणि जमीन-पीक पाहणीवर आधारित होती. त्यात महसूल वसुलीबरोबरच शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेण्याची व्यवस्था होती, जी त्या काळच्या इतर सत्तांच्या तुलनेत अधिक न्याय्य मानली जाते..FAQs प्र.1: शिवाजी महाराजांच्या काळात कोकणातील मुख्य पिके कोणती होती?उ. भात, नागली, नारळ, अळशी, तीळ व ताग ही मुख्य पिके होती.प्र.2: महसूल कसा ठरवला जात होता?उ. जमिनीचा प्रकार, पिकांचा प्रकार व नुकसानीचा विचार करून महसूल ठरवला जात असे.प्र.3: महसूल व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणाकडे होती?उ. अण्णाजी दत्तो व मोरोपंत पिंगळे यांच्या देखरेखीखाली हे काम होत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.