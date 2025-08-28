Silver Jewellery Rule: चांदी महाग होणार? 3 दिवसांनी बदलणार नियम; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

सरकारने चांदीच्या शुद्धतेसाठी 1 सप्टेंबर 2025 पासून हॉलमार्किंगची नवी व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. BIS ने चांदीसाठी सहा शुद्धतेचे स्तर ठरवले आहेत. चांदीची खरेदी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे..New Silver Jewellery Hallmarking Rule: सरकारने चांदीची शुद्धता आणि पारदर्शकता ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ सोन्याच्या दागिन्यांवरच हॉलमार्किंग अनिवार्य होतं, पण आता चांदीवरही हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून चांदीसाठी हॉलमार्किंगची प्रक्रिया सुरू होईल..ग्राहकांना हॉलमार्क असलेली किंवा नसलेली चांदी खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल. मात्र, भविष्यात हॉलमार्किंग बंधनकारक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोन्याप्रमाणेच ग्राहकांना आता चांदीतही शुद्धता हवी आहे, ज्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील..तज्ज्ञांच्या मते, हॉलमार्किंगमुळे चांदीच्या किंमतींवर थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि हॉलमार्क असलेल्या चांदीची मागणी वाढेल. हॉलमार्क म्हणजे विश्वासाची हमी, ज्यामुळे ग्राहकाला त्यांच्या पैशांच्या बदल्यात योग्य दर्जाची चांदी मिळेल आणि फसवणुकीची शक्यता कमी होईल..EPFO 3.0: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! EPFOमध्ये होणार 5 मोठे बदल.BIS ने ठरवले सहा शुद्धतेचे स्तरभारतीय मानक ब्युरोने (BIS) चांदीसाठी सहा वेगवेगळे शुद्धतेचे स्तर ठरवले आहेत. हे क्रमांक दागिने किंवा वस्तूंवर असतील, ज्यामुळे ग्राहकांना चांदीची गुणवत्ता सहज ओळखता येईल.800 स्टॅम्प : 80% शुद्धता, उरलेले 20% इतर धातू.835 स्टॅम्प : 83.5% शुद्धता.900 स्टॅम्प : 90% शुद्धता, प्रामुख्याने नाणी व खास दागिन्यांत वापरली जाते.925 स्टॅम्प : 92.5% शुद्धता, "स्टर्लिंग सिल्वर" म्हणून प्रसिद्ध.970 स्टॅम्प : 97% शुद्धता, विशेष भांडी व डिझायनर ज्वेलरीसाठी.990 स्टॅम्प : 99% शुद्धता, "फाइन सिल्वर" म्हणून ओळखली जाते; नाणी व बारसाठी अधिक वापर.या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना शुद्धतेची माहिती मिळेल आणि विक्रेत्यांची जबाबदारीही ठरेल..Zero GST Slab: कोणते खाद्यपदार्थ Zero GST Slab मध्ये येणार? पुढच्या आठवड्यात होणार मोठा निर्णय.FAQs1. चांदीची हॉलमार्किंग करण्यामागचा उद्देश काय आहे? (What is the purpose of silver hallmarking?)- चांदीच्या हॉलमार्किंगचा उद्देश म्हणजे ग्राहकांना शुद्धतेची हमी देणे आणि खरेदी अधिक पारदर्शक बनवणे.2. चांदीची हॉलमार्किंग प्रक्रिया कधीपासून सुरू होईल? (When will silver hallmarking come into effect?)- भारतामध्ये चांदीची हॉलमार्किंग प्रक्रिया 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल.3. सुरुवातीपासूनच चांदी हॉलमार्किंग बंधनकारक असेल का? (Is silver hallmarking compulsory from the beginning?)- नाही, सुरुवातीला हॉलमार्किंग स्वैच्छिक असेल, पण भविष्यात ती अनिवार्य होऊ शकते.4. BIS ने चांदीसाठी कोणते शुद्धतेचे मानक ठरवले आहेत? (What purity standards has BIS defined for silver?)- BIS ने चांदीसाठी 6 शुद्धतेचे मानक ठरवले आहेत – 800, 835, 900, 925 (स्टर्लिंग सिल्वर), 970 आणि 990 (फाईन सिल्वर).5. हॉलमार्किंगमुळे चांदीच्या किमतींवर परिणाम होईल का? (Will hallmarking affect silver prices?)- हॉलमार्किंगमुळे थेट किमती वाढणार नाहीत, परंतु शुद्धतेवरचा विश्वास वाढल्याने हॉलमार्क असलेल्या चांदीची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.