Silver Jewellery Rule: चांदी महाग होणार? 3 दिवसांनी बदलणार नियम; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

New Silver Jewellery Hallmarking Rule: आतापर्यंत केवळ सोन्याच्या दागिन्यांवरच हॉलमार्किंग अनिवार्य होतं, पण आता चांदीवरही हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून चांदीसाठी हॉलमार्किंगची प्रक्रिया सुरू होईल.
राहुल शेळके
  • सरकारने चांदीच्या शुद्धतेसाठी 1 सप्टेंबर 2025 पासून हॉलमार्किंगची नवी व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • BIS ने चांदीसाठी सहा शुद्धतेचे स्तर ठरवले आहेत.

  • चांदीची खरेदी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे.

New Silver Jewellery Hallmarking Rule: सरकारने चांदीची शुद्धता आणि पारदर्शकता ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ सोन्याच्या दागिन्यांवरच हॉलमार्किंग अनिवार्य होतं, पण आता चांदीवरही हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून चांदीसाठी हॉलमार्किंगची प्रक्रिया सुरू होईल.

