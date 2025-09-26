Personal Finance

Gold Rate Today: चांदीच्या भावाने केला नवीन विक्रम; तर सोनं झालं स्वस्त, काय आहे आजचा भाव?

Gold-Silver Price Today: टॅरिफ तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात मोठी हालचाल दिसत आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीने ₹1.40 लाख प्रति किलोचा टप्पा गाठत नवा विक्रम केला, तर सोनं ₹1,17,370 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत स्वस्त झालं.
Gold-Silver Price Today: जागतिक व्यापारातील तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे चांदीचे भाव वाढत आहेत. देशांतर्गत बाजारात मात्र चांदीने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.

दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीची किंमत तब्बल ₹1,000 ने वाढून ₹1.40 लाख प्रति किलो या नव्या उच्चांकावर पोहोचली. बुधवारी ती ₹1,39,000 प्रति किलोवर होती.

अखिल भारतीय सराफा संघटनेच्या (AISC) मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या मागणीचा आणि भाववाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला आहे.

