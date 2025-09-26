Gold Rate Today: चांदीच्या भावाने केला नवीन विक्रम; तर सोनं झालं स्वस्त, काय आहे आजचा भाव?

Gold-Silver Price Today: जागतिक व्यापारातील तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे चांदीचे भाव वाढत आहेत. देशांतर्गत बाजारात मात्र चांदीने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीची किंमत तब्बल ₹1,000 ने वाढून ₹1.40 लाख प्रति किलो या नव्या उच्चांकावर पोहोचली. बुधवारी ती ₹1,39,000 प्रति किलोवर होती. अखिल भारतीय सराफा संघटनेच्या (AISC) मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या मागणीचा आणि भाववाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला आहे..सोनं मात्र स्वस्त झालंचांदीत विक्रमी वाढ झाली असली तरी सोन्याच्या किमती मात्र कमी झाल्या आहेत. दिल्ली बाजारात 99.9% शुद्धतेचे सोनं ₹630 ने घसरून ₹1,17,370 प्रति 10 ग्रॅमवर आलं आहे. मागील सत्रात हे ₹1,18,000 प्रति 10 ग्रॅम होतं. त्याचप्रमाणे, 99.5% शुद्धतेच्या सोन्याची किंमत ₹700 नी कमी होऊन ₹1,16,700 प्रति 10 ग्रॅमवर आली आहे..चांदीची मागणी एवढी का वाढत आहे?तज्ञांच्या मते, चांदीच्या मागणीत वाढ होण्यामागे दोन प्रमुख कारणं आहेत. उद्योगधंद्यातील मोठ्या प्रमाणातील वापर आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून चांदीची मागणी वाढत आहे. अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्याने आणि व्याजदरांमध्ये कपातीची अपेक्षा असल्यानेही चांदीला आधार मिळाला आहे..सोन्याच्या किमती घसरल्याने लहान गुंतवणूकदारांसाठी खरेदीची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की चांदीच्या किमती आता ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर असल्याने अस्थिरता वाढू शकते आणि गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..PM Modi: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! GST आणि Income Tax सुधारणांनंतर PM मोदी करांमध्ये आणखीन सुट देणार.आज प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव (24 आणि 22 कॅरेट)मुंबईमुंबईत आज 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,14,430 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,04,890 प्रति 10 ग्रॅम आहे.पुणेमुंबईत आज 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,14,430 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,04,890 प्रति 10 ग्रॅम आहे.लखनऊलखनऊमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,14,580 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किरकोळ किंमत ₹1,05,040 प्रति 10 ग्रॅम आहे.जयपूरजयपूरमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,14,580 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,05,040 प्रति 10 ग्रॅम आहे..PF Withdrawals: 7.8 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2026 पासून ATMमधून काढता येणार PFचे पैसे.पटनापटनामध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,14,430 प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याची किरकोळ किंमत ₹1,04,890 प्रति 10 ग्रॅम आहे.भुवनेश्वरभुवनेश्वरमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,14,430 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,04,890 प्रति 10 ग्रॅम आहे.कोलकाताकोलकात्यात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,14,430 प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,04,890 प्रति 10 ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.