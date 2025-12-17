Gold Rate Today : चांदी सोन्यापेक्षा अधिक चमकली! सर्वकालीन रेकॉर्ड मोडला; भाव अजून वाढणार? आजचा धक्कादायक खुलासा

Gold rate in India : सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ-घट होत असते. देशभरात सध्या लग्नसराईचा काळ सुरू असल्याने सोन्याला मोठी मागणी आहे. यातच आज सोन्याच्या भावात पुन्हा वाढ झाली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज १७ डिसेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३४,६६० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका झाला आहे. कालच्या घसरणीनंतर आज २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ६५० रुपये प्रति तोळा एवढी वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ६०० रुपयांनी वाढून १,२३,४५० इतका झाला आहे. .सोन्याचे भाव वाढीची शक्यता आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या भाव ४,२७७.४२ डॉलर प्रति औस इतका आहे. तज्ञांच्या मते जर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये डॉलर आणि रुपया यांचे मूल्य सध्या आहे तेवढेच राहिले किंवा रुपया आणखी घसरला तर २०२६ मध्ये सोन्याच्या भावात आणखी ५-१६% पर्यंत वाढ होऊ शकते. मागच्या एकाच वर्षात सोन्याचे भाव ७०% वाढले आहेत तर मागच्या ३ वर्षांमध्ये सोन्याचा भाव तब्बल ३००% ने वाढला आहे. .चांदी चमकलीसोन्यात घसरण झाली मात्र आजच्या बाजारात चांदीने मोठी मजल मारली. आजच्या एकाच दिवसात चांदीने तब्बल ८,९०० रुपयांची वाढ नोंदवली. दिल्लीच्या सराफा बाजारात बुधवारी चांदीचा भाव आपल्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहचत प्रति किलो २,०८,००० रुपये इतका झाला आहे. कालच्या बाजारातील ३,९०० रुपयांची घट आज एक झटक्यात भरून काढली.दिल्ली व्यतिरिक्त मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा सारखाच भाव आहे. पण, चेन्नईमध्ये चांदीच्या भावात ११,००० रुपयांची वाढ होत आजचा भाव तब्बल २,२२,००० इतका झाला आहे..Jio Recharge Offer : महिन्याचा रिचार्ज फक्त ₹103! मोफत OTT आणि AI सब्स्क्रिप्शन; Jio चे Happy New Year साठी 3 जबरदस्त प्लॅन.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचे भावमुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव जवळपासस सारखेच आहे. राज्यात आजचा २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,३४,५१० रुपये इतका असून २२ कॅरेटचा भाव १,२३,३०० रुपये इतका आहे. देशाप्रमानेच राज्यातही चांदीच्या भावात मोठी उसळी घेतली आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये चांदीचा आजचा भाव २,०८,००० रुपये प्रति किलो इतका आहे. .Rupee Fall : ऐतिहासिक नीचांक! रुपया 91 पार; 1 डॉलर = 91.07 रुपये! कारण काय? महागाई वाढणार का?.FAQs1️⃣ आज सोन्याचा भाव काय आहे?आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव ६५० रुपयांनी वाढून १,३४,६६० रुपये प्रति तोळा इतका झाला आहे. 2️⃣ आजचा चांदीचा भाव काय आहे?आजच्या बाजारात चांदीचा भाव २,०८,००० रुपये इतका आहे. 3️⃣ सोन्याच्या भावात चढ-उतार का दिसून येतो?आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्यापार, टॅरिफ, चलनातील चढ-उतार, अमेरिकन फेड चा प्रभाव या घटकांमुळे सोन्याच्या भावात चढ-उतार दिसून येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.