SIP Tips: SIP मध्ये रोज 100 रुपये की महिन्याला 3000 रुपये गुंतवणूक करावी? कुठे होतो जास्त फायदा?

भारतामध्ये SIP हा सर्वात लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय आहे. रोज 100 रुपये गुंतवल्यास 20 वर्षांत जवळपास 20 लाखांचा फंड तयार होतो. पण महिन्याला 3000 रुपये गुंतवल्यास तीच रक्कम जवळपास 28 लाखांपर्यंत पोहोचते. .SIP Investment Tips: भारतामध्ये म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जून 2025 पर्यंत देशातील म्युच्युअल फंड फोलिओंची संख्या तब्बल 24.13 कोटींवर पोहोचली असून, एकूण AUM म्हणजेच अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट 74.41 लाख कोटी रुपये झालं आहे..शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्याचा धोका घ्यायचा नसलेल्या लोकांसाठी म्युच्युअल फंड हा एक सोपा आणि तुलनेने सुरक्षित पर्याय मानला जातो. त्यातही SIP (Systematic Investment Plan) म्हणजे छोट्या-छोट्या बचतीतून दीर्घकालीन गुंतवणूक हा सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहे. SIPची खासियत म्हणजे आपण फक्त 100 रुपयांतून सुद्धा गुंतवणूक सुरू करू शकतो आणि हळूहळू मोठा फंड तयार करू शकतो..रोज SIP विरुद्ध मासिक SIPSIP करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत, एक म्हणजे रोज थोडी गुंतवणूक करणे, तर दुसरा म्हणजे दर महिन्याला ठराविक रक्कम गुंतवणे..रोज 100 रुपयांची SIPजर कोणी रोज 100 रुपये गुंतवत असेल, तर महिन्याला साधारण 20-22 ट्रेडिंग दिवस धरले तर गुंतवणूक 2200 रुपयांच्या आसपास होते. 20 वर्षे अशी गुंतवणूक केली आणि सरासरी 12% वार्षिक परतावा मिळाला, तर एकूण गुंतवणूक 5.28 लाख रुपये होते आणि अंतिम रक्कम जवळपास 20.23 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते..महिन्याला 3000 रुपयांची SIPयाउलट जर कोणी महिन्याला 3000 रुपये गुंतवणूक केली, तर 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक 7.2 लाख रुपये होते. 12% परताव्याने अंतिम रक्कम जवळपास 27.59 लाख रुपयेपर्यंत वाढते. म्हणजेच मासिक SIPमध्ये रोजच्या SIPपेक्षा जास्त फंड तयार होतो.महिन्याला 2000 रुपयांची SIP20 वर्षांत गुंतवणूक 4.8 लाख रुपये, परतावा सुमारे 13.59 लाख रुपये आणि एकूण रक्कम 18.39 लाख रुपये..Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?.कोणता पर्याय फायदेशीर?हे आकडे स्पष्ट सांगतात की, जास्त रक्कम गुंतवली तर फंडही जास्त तयार होतो. त्यामुळे मासिक 3000 रुपयांची SIP रोज 100 रुपयांच्या SIPपेक्षा फायदेशीर ठरते. मात्र, गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना फक्त आकडे पाहून निर्णय घेता येत नाही. तुमचे उत्पन्न, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि आर्थिक उद्दिष्टे यावर सर्व काही अवलंबून असतं..जर एखाद्याला छोट्या रकमेपासून सुरुवात करायची असेल तर रोजची SIP योग्य आहे. पण दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करायची असेल, तर शिस्तबद्ध पद्धतीने मासिक SIP करणं अधिक फायदेशीर आहे.शेवटी, गुंतवणुकीत सातत्य, धैर्य आणि योग्य नियोजन हाच खरा मंत्र आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं नेहमीच शहाणपणाचं ठरतं..Gold vs Sensex: सोनं की शेअर बाजार कशात गुंतवणूक करावी? कोणी दिला जास्त परतावा? जाणून घ्या इसिहास .FAQs Q1. SIP म्हणजे काय?Marathi: SIP म्हणजे सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, ज्यामध्ये दररोज किंवा दर महिन्याला ठराविक रक्कम गुंतवली जाते.English: SIP stands for Systematic Investment Plan, where you invest a fixed amount daily or monthly.Q2. रोज 100 रुपये SIP केल्यास किती रक्कम तयार होईल?Marathi: 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक सुमारे 5.28 लाख होते आणि अंतिम रक्कम जवळपास 20 लाखांपर्यंत जाऊ शकते.English: In 20 years, the total investment will be about ₹5.28 lakh, and the corpus may reach around ₹20 lakh.Q3. महिन्याला 3000 रुपये SIP केल्यास किती फायदा होतो?Marathi: 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक 7.2 लाख होते आणि अंतिम रक्कम जवळपास 28 लाखांपर्यंत जाते.English: With a ₹3,000 monthly SIP, you invest ₹7.2 lakh in 20 years and the final corpus can be around ₹28 lakh.Q4. कोणता SIP पर्याय चांगला – डेली की मंथली?Marathi: जास्त रक्कम गुंतवली तर फंडही जास्त तयार होतो. मात्र निर्णय तुमची कमाई, उद्दिष्टे आणि जोखीम क्षमतेवर अवलंबून आहे.English: A higher monthly SIP creates a larger corpus, but the choice depends on your income, goals, and risk appetite.Q5. SIP सुरू करण्यासाठी किमान किती रक्कम लागते?Marathi: तुम्ही फक्त 100 रुपयांतूनही SIP सुरू करू शकता.English: You can start a SIP with as little as ₹100.