SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा

Mutual Fund SIP Investment: आजच्या काळात म्युच्युअल फंडातील सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन म्हणजेच SIP हा गुंतवणुकीचा लोकप्रिय पर्याय बनला आहे. कारण अतिशय छोट्या रकमेपासून सुरुवात करून दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मोठा निधी उभारण्याची संधी SIP देते. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार याकडे वळताना दिसत आहे. यातच नवीन आणि कमी गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना प्रश्न असतो की, दरमहा केवळ 500 रुपये गुंतवूनही चांगला फंड तयार करता येतो का? तर त्यासाठी खालील गणित सामजून घ्या. .500 रुपयांची SIPSIP मध्ये कमी रकमेपासून गुंतवणूक केली तरी ती मोठा आधार ठरू शकते. 500 रुपये ही रक्कम तुलनेने लहान असली तरी गुंतवणुकीची सवय लावण्यासाठी ती चांगली सुरुवात ठरू शकते. मात्र, मोठी संपत्ती उभारण्यासाठी सातत्य आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक असते..Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?.त्यामुळे जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने दरमहा 500 रुपये SIP मध्ये गुंतवले आणि त्याला सरासरी 12 टक्के वार्षिक परतावा मिळाला, तर पुढीलप्रमाणे निधी तयार होऊ शकतो.10 वर्षांसाठी 500 रुपये SIPएकूण गुंतवणूक - 60,00012% दराने अंदाजित फंड मूल्य - 1.12 लाखअंदाजे नफा - 52,000 पेक्षा अधिक20 वर्षांसाठी 500 रुपये SIPएकूण गुंतवणूक - 1.20 लाख12% दराने अंदाजित फंड - 4.59 लाखअंदाजे नफा - सुमारे 3.39 लाख.मोठा फंड तयार करण्यासाठी काय करावे?तुमच्यासाठी फक्त 500 रुपये SIP सुरू ठेवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी तयार करणे अवघड ठरू शकते. मात्र, यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे स्टेप-अप- SIP. सुरुवातील कमी गुंतवणूक सुरू केली असली तरी तुमचे उत्पन्न वाढत गेल्यास SIP ची रक्कमही वाढवा. त्यामुळे तुम्ही दीर्घकाळात मोठा फंड तयार करू शकता.गुंतवणूक तज्ज्ञ अनेकदा Step-Up SIP चा सल्ला देतात. यामध्ये गुंतवणूकदार दरवर्षी SIP ची रक्कम 10% ते 15% ने वाढवू शकतो. त्यामुळे कालांतराने गुंतवणुकीची एकूण रक्कम वाढते आणि चक्रवाढीचा फायदा अधिक मिळू शकतो..SIP Investment: दरमहा 10 हजार रुपये गुंतवले तर 1 कोटी कधी होतील? पाहा सोपं गणित.लक्षात ठेवाSIP बाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवा. ती म्हणजे म्युच्युअल फंडातील परतावा हा बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे निश्चित परताव्याची हमी नसते. आपण पाहिलेल्या गणित हे 12% वार्षिक परताव्याच्या गृहितकावर आधारित आहे. हे कधी 10 टक्के होऊ शकते किंवा 15 टक्केही होऊ शकतं. तरीही, दीर्घकालीन कालावधीसाठी नियमित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक केल्यास SIP ही संपत्ती निर्माण करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.