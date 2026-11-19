How Long Should You Continue Your SIP Investment: सध्या गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून SIP लोकप्रिय होताना दिसत आहे. त्यामुळे तुम्हीही SIP मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंडाच्या अभ्यासानुसार, SIP जितकी जास्त वर्षे सुरू ठेवली, तितकी नकारात्मक परतावा म्हणजेच तोटा होण्याची शक्यता कमी होत असल्याचं समोर आलं आहे..'The 7-Year Itch, and What the Data Shows' या अहवालात एप्रिल 2005 ते ऑक्टोबर 2026 या सुमारे 21 वर्षांच्या कालावधीत सुरू झालेल्या मासिक SIP चा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये 5, 7 आणि 10 वर्षांच्या SIP चा समावेश होता. निफ्टी 100, निफ्टी मिडकॅप 150, निफ्टी स्मॉलकॅप 250 आणि निफ्टी 500 या निर्देशांकांच्या आधारे ही आकडेवारी तपासण्यात आली..Gold Rate Today: लग्नासाठी सोनं घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण? 50 हजारांनी स्वस्त झालं सोनं! सलग 10 दिवस घसरण; आजचा भाव किती?.SIP जितकी जास्त वर्षे, तितका तोट्याचा धोका कमी?या अभ्यासानुसार, गुंतवणुकीचा कालावधी वाढत गेला, तसतसे नकारात्मक परतावा देणाऱ्या SIP चे प्रमाण कमी झाले. उदाहरणार्थ, निफ्टी 100 मध्ये 5 वर्षांच्या SIP पैकी 1 टक्के SIP नकारात्मक परतावा देणाऱ्या होत्या. 7 वर्षांच्या कालावधीत हे प्रमाण 0.6 टक्क्यांवर आले, तर 10 वर्षांच्या कालावधीत एकही SIP नकारात्मक परतावा देणारी नव्हती.निफ्टी 500 मध्येही असाच कल दिसून आला. 5 वर्षांच्या SIP पैकी 2 टक्के SIP तोट्यात होत्या. 7 वर्षांत हे प्रमाण 0.6 टक्क्यांवर आले, तर 10 वर्षांच्या कालावधीत नकारात्मक परतावा देणाऱ्या SIP चे प्रमाण शून्य होते..स्मॉलकॅप SIP मध्ये सर्वाधिक फरकया अभ्यासातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे स्मॉलकॅप निर्देशांकातील आकडेवारी. निफ्टी स्मॉलकॅप 250 मध्ये 5 वर्षांच्या SIP पैकी तब्बल 10.5 टक्के SIP नकारात्मक परतावा देणाऱ्या होत्या. मात्र, 7 वर्षांच्या कालावधीत हे प्रमाण 5.1 टक्क्यांवर आले. तर 10 वर्षांच्या SIP मध्ये ते केवळ 0.7 टक्के राहिले. यावरून स्मॉलकॅपसारख्या अधिक चढ-उतार असलेल्या बाजारातही दीर्घकालीन गुंतवणुकीमुळे नकारात्मक निकालांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते..10 वर्षांच्या SIP मध्ये सरासरी परतावा किती?अभ्यासानुसार, 10 वर्षांच्या SIP चा सरासरी वार्षिक परतावा वेगवेगळ्या निर्देशांकांमध्ये पुढीलप्रमाणे होता.निफ्टी 100 – 11.5 टक्केनिफ्टी मिडकॅप 150 – 16.3 टक्केनिफ्टी स्मॉलकॅप 250 – 13.8 टक्केनिफ्टी 500 – 12.1 टक्केया आकडेवारीवरून गुंतवणुकीचा कालावधी वाढल्याने सरासरी परताव्यात फारसा बदल झाला नसला, तरी सर्वात कमकुवत निकालांमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसते..PF Rule Change: पीएफचे नियम बदलले! आता 90% रक्कम काढता येणार, फक्त 2 महिन्यांची अट; नोकरदारांना मोठा दिलासा!.SIP मध्ये सात वर्षे टिकणं महत्त्वाचं?या अहवालात SIP च्या प्रवासाची तुलना लग्नाशीही करण्यात आली आहे. लग्न असो किंवा SIP, सुरुवातीची काही वर्षे संयमाची परीक्षा घेतात. मात्र, पहिली सात वर्षे टिकून राहिल्यास अनेक निर्देशांकांमध्ये नकारात्मक परतावा देणाऱ्या SIP चे प्रमाण कमी झाल्याचे अभ्यासात दिसून आले आहे.एकूणच, बाजारातील चढ-उतार पाहून घाबरून SIP बंद करण्याऐवजी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणे महत्त्वाचे असल्याचे हा अभ्यास अधोरेखित करतो. मात्र, हा अभ्यास ऐतिहासिक निर्देशांकांच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. भविष्यातही असाच परतावा मिळेल किंवा दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास तोटा होणारच नाही, याची कोणतीही हमी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.