SIP Investment : FD सोडून आता SIP कडेच लोकांचा कल! 5 मोठी कारणे जी बदलत आहेत बचतीची पद्धत

5 Reason behind SIP Investment: भारतामध्ये लोकांच्या पैशांच्या व्यवस्थापनाबाबत मानसिकतेत मोठा बदल दिसून येतो आहे. पूर्वी लोक "सुरक्षित बचत" यालाच प्राधान्य देत होते. पगार आला, खर्च केला आणि उरलेली रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिट किंवा सोन्यात गुंतवली. तेव्हा सुरक्षा ही प्राथमिकता होती, वाढ नाही. पण सध्या परिस्थिती बदलत आहे..सावधगिरीपासून वाढीकडे बदलती मानसिकतागेल्या 5-7 वर्षांत लोकांच्या प्राथमिकता बदलल्या आहेत. लोक आता फक्त पैसे सुरक्षित ठेवण्यावर समाधान मानत नाहीत, तर त्यांना त्यात वाढ हवी आहे. ह्या बदलामुळे भारत हळूहळू 'SIP-फर्स्ट' देशाच्या दिशेने जात आहे.तज्ञांच्या मते, हा बदल फक्त गुंतवणुकीचा ट्रेंड नाही, तर लोकांच्या वर्तनात आलेला मोठा बदल आहे. हा बदल होण्यामागे 5 मुख्य कारण आहेत..1. महागाईने बचतीचे मूल्य कमी केलेपूर्वी लोक फक्त पैसे सुरक्षित ठेवण्यावर भर देत होते. बँक एफडी किंवा पोस्ट ऑफिस स्कीममध्ये पैसे ठेवण्याने मानसिक शांतता मिळत होती. पण लोकांना हळूहळू समजले की महागाईमुळे त्यांच्या बचतीचे खरे मूल्य कमी होत आहे.जर महागाई 5-6% किंवा त्याहून जास्त असेल आणि एफडीचे परतावे त्याच आसपास असतील, तर प्रत्यक्षात हातात फारसे काही राहत नाही. त्यामुळे लोक इक्विटीकडे वळले आहेत. फक्त बचत करणे पुरेसे नाही, तर योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे असे लोक समजू लागले आहेत..2. डिजिटल सुविधेमुळे गुंतवणूक सोपी बनवलीपूर्वी गुंतवणूक करणे खूप अवघड होते. त्यासाठी बँकेत जावे, फॉर्म भरावे, सल्ला घ्यावा, हे सगळे वेळखाऊ होते. पण आज मोबाइल अॅप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्समुळे गुंतवणूक करणे अतिशय सोपे झाले आहे.काही क्लिकमध्ये SIP सुरू होऊ शकते. ही सुलभता नोकरी करणारे लोक आणि तरुणांना देखील बाजाराशी जोडते. तंत्रज्ञानामुळे गुंतवणूक लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली आहे..3. SIP हे नवीन "फ्यूचर EMI"SIP ने लोकांच्या आर्थिक शिस्तीत मोठा बदल घडवला आहे. पूर्वी लोक महिन्याच्या शेवटी पाहत होते की किती बचत झाली आणि किती गुंतवली. आता SIP ला ते मासिक बंधन म्हणून पाहत आहेत. जसे घर किंवा कारची EMI महिन्याला भरावी लागते, तसेच SIP देखील अनिवार्य खर्चासारखी झाली आहे, फक्त फरक इतकाच की EMI बँकेसाठी नाही, तर स्वतःच्या भविष्यासाठी आहे.इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, सुमारे ₹31,000 कोटींच्या सततच्या मासिक SIP इनफ्लो याचा पुरावा आहे की भारतीय कुटुंबांनी SIP ला त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा भाग बनवले आहे..4. महागाईच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्नभारत एक जलदगतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. खर्च वाढत आहे, जीवनशैली बदलत आहे आणि स्वप्ने मोठी होत आहेत. फक्त बचत खात्यात पैसे ठेवणे पुरेसे नाही. इक्विटी-आधारित SIP लोकांना असे पर्याय देते, जे दीर्घकालीन 10–12% पर्यंत रिटर्न देऊ शकतात. हा रिटर्न महागाईपेक्षा जास्त वाढीचा पर्याय आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांच्या लक्षात आले आहेत की पैसे कामावर लावले नाहीत तर त्याची खरी ताकद कमी होईल..5. कंपाऊंडिंगची ताकदआजचा तरुण सोशल मीडिया, ब्लॉग्स आणि ऑनलाइन कॅलक्युलेटरद्वारे समजू लागला आहे की लहान रक्कम कशी मोठी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर एखादा व्यक्ती ₹5,000 मासिक SIP 30 वर्षे चालवतो आणि सरासरी 12% रिटर्न मिळतो, तर ही रक्कम ₹1 कोटींहून जास्त होऊ शकते. दीर्घकालीन कंपाऊंडिंगची ताकद SIP आकर्षक बनवते हे लोकांना समजले आहे. त्यामुळे जेव्हा लोक हे ग्राफ पाहतात की लहान रक्कम वेळेनुसार मोठी कशी बनते, तेव्हा त्यांच्या प्राधान्यक्रम बदलतात..AMFI च्या माहितीनुसार, भारतात 9.25 कोटींहून जास्त SIP अकाउंट्स आहेत. गेल्या 55 महिन्यांपासून SIP इनफ्लो सतत वाढत आहे. 20 कोटींहून अधिक म्यूच्युअल फंड पोर्टफोलिओ रिटेल गुंतवणूकदारांच्या नावावर आहेत. हे सर्व दर्शवते की SIP आता फक्त गुंतवणूक पर्याय नाही, तर एक चांगली सवय बनली आहे.भारतामध्ये पगार वाढत आहेत, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची पोहोच वाढली आहे आणि वित्तीय जागरूकता सातत्याने वाढत आहे त्यामुळे यांचा थेट परिणाम पुढच्या 10 वर्षांत SIP गुंतवणुकीवर होईल..