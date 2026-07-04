SIP Investment: दरमहा 10 हजार रुपये गुंतवले तर 1 कोटी कधी होतील? पाहा सोपं गणित

1 Crore Through SIP: आजच्या काळात 1 कोटी रुपयांचा फंड तयार करणे अनेकांचे स्वप्न आहे. खूप लोकांना असे वाटते की यासाठी खूप मोठा पगार किंवा मोठी गुंतवणूक आवश्यक असते. मात्र आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, योग्य वेळी गुंतवणुकीची सुरुवात केली तर हे शक्य आहे. यातला एक पर्याय म्हणजे SIP. SIP मध्ये पैसे गुंतवत राहिल्यास कमी रकमेच्या गुंतवणुकीतूनही मोठा निधी उभारता येऊ शकतो..10 हजारातून 1 कोटींचा फंड कसा?SIP मध्ये मोठी गुंतवणूक न करता तुम्ही 10,000 रुपयांची गुंतवणूक जर सुरू कजेलई तरी 1 कोटीचा फंड तयार करणे शक्य आहे. याचे गणित एकदा समजून घेऊयात..जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने दरमहा 10,000 रुपये म्युच्युअल फंड SIP मध्ये गुंतवले आणि त्याला सरासरी 12 टक्के वार्षिक परतावा मिळाला, तर अंदाजे 39 वर्षांत त्याचा निधी 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकतो.या काळात -गुंतवणूकदाराची एकूण गुंतवणूक - 46.80 लाख रुपये असेल.चक्रवाढ व्याजचा रिटर्न - 54.70 लाख रुपयेअशाप्रकारे 39 वर्षांनंतर एकूण फंडाची रक्कम जवळपास 1.01 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते..Success Story: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा! आज वडापाव विकून कमावतो लाखो रुपये; मराठी तरुणाने कसा उभारला व्यवसाय?.चक्रवाढ व्याजची ताकदSIP चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चक्रवाढ व्याजाचा प्रभाव. गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा पुन्हा गुंतवला जातो आणि त्यावरही पुढील काळात रिटर्न मिळू लागतो. त्यामुळे गुंतवणूक जितक्या लवकर सुरू केली जाते, तितका निधी वाढण्यासाठी जास्त वेळ मिळतो.जर गुंतवणूक उशिरा सुरू केली, तर तेवढाच फंड तयार करण्यासाठी अधिक रक्कम गुंतवावी लागू शकते किंवा अधिक वेळ तुम्हाला द्यावा लागू शकतो..बाजार घसरल्यावर SIP च काय?शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम म्युच्युअल फंडांवर होत असतो. त्यामुळे काही काळासाठी रिटर्न कमी होऊ शकतो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, बाजारात घसरण होत असताना SIP बंद करणे फायद्याचे असेल असे नाही.उलट अशा काळात कमी किमतीत अधिक युनिट्स खरेदी होतात, ज्याचा फायदा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. त्यामुळे सातत्याने गुंतवणूक सुरू ठेवणे महत्त्वाचे ठरते..Gold Rate Today: 2 दिवसांच्या तुफान वाढीनंतर सोनं घसरलं! महाराष्ट्रात आज 24, 22 आणि 18 कॅरेटचा भाव किती?.महत्त्वाची गोष्टवरील SIP गणित हे 12 टक्के वार्षिक परताव्याच्या अंदाजावर आधारित आहे. मात्र एक गोष्ट महत्त्वाची आहे ती म्हणजे म्युच्युअल फंडांचे परतावे हे बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात मिळणारा परतावा यापेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकतो.तरीही नियमित SIP, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि चक्रवाढीचा फायदा यामुळे SIP मध्ये मोठा फंड तयार करण्याची शक्यता जास्त आहे असे तज्ञ सांगतात.(Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला आणि अभ्यास करून निर्णय घ्यावा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.