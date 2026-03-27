SIP Investment: 1 एप्रिलपासून गुंतवणूक सुरू करायची? SIP ठरू शकते तुमची सर्वात मोठी गेमचेंजर! कशी ते समजून घ्या सोप्या शब्दांत

Systematic Investment Plan: 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. त्यामुळे अनेक जण गुंतवणुकीचा विचार करत आहे. पण गुंतवणूक कुठे करावी, कधी करावी आणि किती करावी? हा सर्वांसाठी मोठा प्रश्न असतो. अशावेळी SIP (Systematic Investment Plan) हा एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. कसा ते समजून घेऊयात. SIP मध्ये कंपाउंडिंगची ताकद पूर्णपणे काम करते. म्हणजेच, थोडी-थोडी रक्कम नियमित गुंतवून दीर्घकालीन मोठा फंड तयार करता येतो..SIP का महत्त्वाची आहे?SIP मधील गुंतवणुकीत -तुम्हाला बाजाराची टाइमिंग साधण्याची गरज राहत नाही.कमी रकमेपासून सुरुवात करता येतेनियमित गुंतवणूक करता येतेदीर्घकाळात मोठी संपत्ती तयार होतेSIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती?अनेकांचा गैरसमज असतो की 'मार्केट योग्य झाल्यावर SIP सुरू करावी'. पण तज्ञांच्या मते, SIP सुरू करण्याची सर्वोत्तम वेळ काल होती, दुसरी सर्वोत्तम वेळ आज आहे. कारण SIP स्वतःच बाजारातील चढ-उतार सांभाळते..SIP कशी काम करते?SIP मध्ये तुम्हाला दर महिन्याला किंवा आठवड्याला ठरलेली रक्कम गुंतवावी लागते.बाजार घसरला तर तुम्हाला जास्त युनिट्स मिळतातबाजार वाढला तर तुम्हाला जास्त रिटर्न मिळतोयालाच Rupee Cost Averaging + Compounding म्हणतात.लाइफ गोल्सशी SIP जोडणेतुमची कोणतीही गुंतवणूक ही जर तुम्ही तुमच्या आयुष्याशी जोडलेली असेल, तर ती टिकते. उदा. मुलांचे शिक्षण, लग्न आदि.यामुळे गुंतवणुकीत सातत्य राहते आणि दीर्घकाळात मोठा फंड तयार होतो. त्यामुळे SIP लाइफ गोल्सशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. .मार्केट घसरल्यावर काय करावे?आपल्याकडून सर्वात मोठी चूक होते ती म्हणजे बाजार घसरल्यावर SIP थांबवणे. जेव्हा बाजार पडतो तेव्हा बाजार अभ्यासकांच्या मते SIP सुरू ठेवायला हवी,आणि शक्य असल्यास वाढवावी. याचे कारण म्हणजे घसरणीत तुम्ही स्वस्तात गुंतवणूक करता..सध्या कुठे गुंतवणूक करावी?तज्ज्ञांच्या मते, Large Cap आणि Flexi Cap Funds यांच्यात सध्याच्या काळात गुंतवणूक फायद्याक ठरेल.कारण लार्ज कॅपमध्ये तुम्हाला स्थिरता आणि कमी जोखीम मिळते तर फ्लेक्सी कॅपमध्ये जास्त वाढीची संधी आहे.गोल्ड की सिल्वर?सोनं आणि चांदी या दोन्हीमध्ये ETF द्वारे SIP गुंतवणूक करता येते. पण तज्ज्ञांच्या मते, सोनं अधिक स्थिर आणि सुरक्षित असल्याने गोल्डमधील गुंतवणूक सिल्वरच्या तुलनेत जास्त फायद्यात ठरेल..Multi Asset Funds सर्वोत्तम पर्यायआपली गुंतवणूक करताना Equity, Gold आणि Debt या तिन्ही पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केली तर तर ती स्थिर राहील आणि जोखीम कमी होईल कारण एका ठिकाणी जर नुकसान झाले तर ते दुसऱ्या ठिकाणी भरून निघेल. त्यामुळे याला 'All-in-one' गुंतवणूक पर्याय मानले जातात..पुढे काय होऊ शकत?युद्धाच्या बातम्यांमुळे बाजार आणखी अस्थिर होऊ शकतोAI आधारित गुंतवणूक वाढेलपण या सगळ्यातही SIP चे महत्त्व अधिक वाढणार आहे असे तज्ञ अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे SIP सुरू करा, पुढे पैसा आपोआप वाढत जाईल असा सल्ला तज्ञ देत आहे.