SIP Tips: SIP बाउंस झाली तर काय होईल? बँकेचे नियम जाणून घ्या, नाहीतर बसेल मोठा फटका!

SIP Investment: सध्या आपल्याकडे गुंतवणुकीसाठी SIP (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) हा पर्याय मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाला आहे. पण तुम्ही SIP मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला त्यासंबंधित चार्जेस माहिती असायला हवी. कारण जर तुम्हाला त्याची माहिती नसेल तर तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. बरेच लोक केवळ गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु लहान चार्जेसमुळे त्यांची SIP कमी होऊ शकते. असाच एक चार्ज म्हणजे SIPचा हप्ता चुकल्यास लागणारा दंड..हप्ता चुकल्यास काय होते?जर तुमच्या बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसेल आणि तुमच्या SIPचा हप्ता कापला गेला नसेल, तर बँक प्रत्येक व्यवहारावर 250 रुपये ते 750 रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकते. शिवाय, त्यावर 18% GST देखील जोडला जातो. यामुळे तुम्हाला दरमहा मोठे नुकसान होऊ शकते, विशेषतः जर तुमच्या एकाच वेळी अनेक SIP चालू असतील..3 हजारांचे नुकसानम्युच्युअल फंड तज्ञांच्या मते, जर एकाच दिवसात SIPचे अनेक हप्ते चुकले, तर दंड अनेक पटींनी वाढतो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडून प्रत्येक व्यवहारासाठी अंदाजे 500 रुपये शुल्क आकारले जात असेल आणि तुमच्या पाचही SIP चे हप्ते फेल झाले, तर तुम्हाला 2,500 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. आणि यावर GST जोडल्यावर तुम्हाला एकूण अंदाजे 2,950 रुपायांपर्यंतचे नुकडण होऊ शकते..महत्त्वाची गोष्ट अनेक गुंतवणूकदार याकडे दुर्लक्ष करतात की हा चार्ज फक्त एकाच SIP वर लागू होतो पण तअसे नाही. जर पैसे नसतील तर हा चार्ज तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर आकारला जातो. त्यामुळे जर तुम्ही एकाच तारखेला अनेक SIP सुरू केल्या असतील, तर तुमचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.त्यामुळे SIP सुरू केल्यानंतर त्याची वेळेवर नोंद ठेवा आणि त्यासाठी आपल्या खात्यात पुरेसी रक्कम कायम ठेवा. .सिस्टम कसं काम करतं?भारतामध्ये SIP व्यवहार प्रामुख्याने National Payments Corporation of India द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या NACH प्रणालीतून होतात. या प्रणालीमुळे अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना ठरलेल्या तारखेला तुमच्या बँक खात्यातून आपोआप रक्कम डेबिट करण्याची परवानगी मिळते. म्हणजेच, एकदा तुम्ही SIP सेट केल्यावर दर महिन्याला ठरलेल्या दिवशी तुमच्या खात्यातून पैसे आपोआप वजा होतात, त्यामुळे गुंतवणूक नियमितपणे सुरू राहते.