SIP Top 5 Mistakes: SIP मध्ये गुंतवणूक करताय? या 5 चुका टाळा, नाहीतर रिटर्न्स मिळण्याऐवजी नुकसान होऊ शकतं

SIP Top 5 Mistakes: आजच्या काळात गुंतवणुकीसाठी सर्वात सोपा आणि शिस्तबद्ध मार्ग कोणता, असा प्रश्न विचारला तर बहुतेकांचं पहिलं उत्तर असेल, SIP. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या माध्यमातून दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम गुंतवून मोठा फंड तयार करता येतो.
  • SIP ही शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची सोपी पद्धत असून छोट्या रकमेतून मोठं भांडवल उभारता येतं.

  • पण बाजार घसरल्यावर SIP थांबवणे, रिसर्च न करता फंड निवडणे या चुका परतावा कमी करू शकतात.

  • SIPमधून खरं यश मिळवायचं असेल तर स्पष्ट उद्दिष्टं ठरवून, सातत्य आणि संयम ठेवून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

