SIP Top 5 Mistakes: SIP मध्ये गुंतवणूक करताय? या 5 चुका टाळा, नाहीतर रिटर्न्स मिळण्याऐवजी नुकसान होऊ शकतं

SIP ही शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची सोपी पद्धत असून छोट्या रकमेतून मोठं भांडवल उभारता येतं. पण बाजार घसरल्यावर SIP थांबवणे, रिसर्च न करता फंड निवडणे या चुका परतावा कमी करू शकतात. SIPमधून खरं यश मिळवायचं असेल तर स्पष्ट उद्दिष्टं ठरवून, सातत्य आणि संयम ठेवून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे..SIP Top 5 Mistakes: आजच्या काळात गुंतवणुकीसाठी सर्वात सोपा आणि शिस्तबद्ध मार्ग कोणता, असा प्रश्न विचारला तर बहुतेकांचं पहिलं उत्तर असेल, SIP. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या माध्यमातून दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम गुंतवून मोठा फंड तयार करता येतो. पण या साध्या आणि सुरक्षित वाटणाऱ्या पद्धतीतसुद्धा काही चुका गुंतवणूकदारांकडून वारंवार होतात. या चुका टाळल्या नाहीत तर परतावा मिळण्याऐवजी चांगलाच फटका बसू शकतो. पाहूया अशा पाच महत्त्वाच्या चुका कोणत्या आहेत..1. पहिली चूक म्हणजे बाजार घसरला की SIP बंद करणे. अनेकजण भीतीपोटी बाजार पडताच आपली SIP थांबवतात. प्रत्यक्षात मात्र हाच तो काळ असतो जेव्हा कमी भावात जास्त युनिट्स मिळतात आणि तेच युनिट्स पुढे चांगला फायदा करून देतात.2. दुसरी चूक म्हणजे योग्य माहिती न घेता फंड निवडणे. मित्र, नातेवाईक किंवा एजंटच्या सांगण्यावर फंड घेतल्याने तो आपल्या उद्दिष्टांना जुळेलच, असं नाही. प्रत्येक फंडाची कामगिरी, जोखीम प्रोफाइल आणि कालावधी नीट तपासून मगच निर्णय घेणं आवश्यक आहे..SIP Tips: SIP मध्ये रोज 100 रुपये की महिन्याला 3000 रुपये गुंतवणूक करावी? कुठे होतो जास्त फायदा?.3. तिसरी चूक म्हणजे गुंतवणुकीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे. SIP सुरू करून ती विसरून जाणं योग्य नाही. वेळोवेळी फंडाची कामगिरी पाहणं, बाजारातील बदल लक्षात घेणं आणि गरज भासल्यास बदल करणं महत्त्वाचं आहे.4. चौथी चूक म्हणजे सर्व गुंतवणूक एका फंडात करणे. असं केल्याने धोका वाढतो. इक्विटी, डेट, हायब्रिड अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फंडात गुंतवणूक केली तर जोखीम कमी होते..5. पाचवी चूक म्हणजे कोणतंही उद्दिष्ट न ठेवता SIP सुरू करणे. निवृत्ती, मुलांचं शिक्षण किंवा घर खरेदी , असं ध्येय ठेवून गुंतवणूक केली तर SIPला दिशा मिळते. अन्यथा ती फक्त बचत बनून राहते..SIPचे फायदे मात्र नाकारता येत नाहीत. थोडी-थोडी रक्कम गुंतवून आर्थिक शिस्त पाळली जाते. बाजारातील चढ-उतारांचा फायदा मिळतो आणि दीर्घकाळात 'कंपाउंडिंग'मुळे संपत्ती वाढते. मोठी रक्कम एकदम न गुंतवता हळूहळू भांडवल उभं करण्याची ही एक उत्तम पद्धत आहे. म्हणून SIP करायलाच हवी; पण या पाच चुका टाळल्या तरच गुंतवणूक फायदेशीर ठरते..Mutual Fund Tips: महिलांसाठी म्युच्युअल फंड: छोट्या गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?.FAQsप्रश्न 1: SIP म्हणजे काय?उत्तर: SIP म्हणजे सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. यात दर महिन्याला ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवली जाते.प्रश्न 2: SIP दीर्घकालीन का करावी?उत्तर: दीर्घकाळ नियमित गुंतवणुकीमुळे कंपाउंडिंगचा फायदा होतो आणि मोठा फंड तयार करता येतो.प्रश्न 3: बाजार पडला तर SIP थांबवावी का?उत्तर: नाही. बाजार घसरल्यावर जास्त युनिट्स स्वस्तात मिळतात, ज्यामुळे पुढे नफा वाढतो.प्रश्न 4: SIP करताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?उत्तर: रिसर्च न करता फंड निवडणे, SIP बंद करणे, विविध फंडात गुंतवणूक न करणे, वेळोवेळी फंडाचा तपशील न घेणे आणि उद्दिष्टं न ठरवता गुंतवणूक करणे, या चुका टाळाव्यात.प्रश्न 5: SIP छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे का?उत्तर: होय. थोडी-थोडी रक्कम गुंतवून शिस्तबद्ध पद्धतीने भांडवल तयार करण्यासाठी SIP सर्वात फायदेशीर आहे.