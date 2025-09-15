Mutual Fund: पुढील 10 वर्षांत स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप की लार्ज-कॅप, कोणता फंड सर्वाधिक परतावा देऊ शकतो?

म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप आणि लार्ज-कॅप या पर्यायांबद्दल अनेक गुंतवणूकदार गोंधळतात. गेल्या 10 वर्षांच्या आकडेवारीनुसार स्मॉल-कॅप फंडांनी सर्वाधिक परतावा दिला, मात्र जोखीमही जास्त आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लार्ज-कॅप स्थिर मानले जातात, तर मिड-कॅप संतुलित पर्याय आहे..Mutual Fund Investment: म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असतो की नेमकं कोणत्या प्रकारच्या फंडात पैसे गुंतवावेत. फक्त गुंतवणूक करणे पुरेसे नसून, पैसे कोणत्या फंडात टाकले आहेत हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. विशेषतः स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप आणि लार्ज-कॅप या तिन्ही प्रकारच्या फंडांपैकी कोणता फंड दीर्घकाळात अधिक चांगला परतावा देऊ शकतो, याबाबत गुंतवणूकदारांना उत्सुकता असते..मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या आधारावर कंपन्या तीन गटांमध्ये विभागल्या जातात. 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या कंपन्या लार्ज-कॅप, 5 ते 20 हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यानच्या कंपन्या मिड-कॅप तर त्याखालील कंपन्या स्मॉल-कॅप गटात मोडतात. या कॅटेगरीनुसार फंडांचे परफॉर्मन्सही वेगवेगळे दिसतात..Mutual Fund: म्युच्युअल फंड विकण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी.गेल्या 10 वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर स्मॉल-कॅप फंडांनी सर्वाधिक म्हणजे सरासरी 17.35 टक्के परतावा दिला आहे. मिड-कॅप फंडांनीही निराश न करता सरासरी 16.27 टक्के परतावा दिला. मात्र लार्ज-कॅप फंडांचे प्रदर्शन तुलनेने कमी असून ते केवळ 12.79 टक्के आहे. म्हणजेच, 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक 10 वर्षांसाठी केली तर स्मॉल-कॅप फंडमध्ये मोठ्या परताव्याची शक्यता अधिक आहे..ज्या फंडातून जास्त नफा मिळण्याची संधी असते त्यात जोखीमही अधिक असते. स्मॉल-कॅप फंडावर बाजारातील चढ-उतारांचा सर्वाधिक परिणाम होतो. त्यामुळे कमी कालावधीत मोठे चढ-उतार गुंतवणूकदारांना झळ पोहोचवू शकतात. मिड-कॅप फंड मध्यम जोखमीचे तर लार्ज-कॅप तुलनेने स्थिर आणि सुरक्षित मानले जातात..याशिवाय मल्टी-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप असे पर्यायही उपलब्ध आहेत. मल्टी-कॅप फंडात 25 टक्के गुंतवणूक लार्ज, 25 टक्के मिड आणि 25 टक्के स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये केली जाते. उर्वरित 25 टक्के फंड मॅनेजरच्या निर्णयावर अवलंबून असते. फ्लेक्सी-कॅप फंडात मात्र फंड मॅनेजरला पूर्ण मोकळीक असते की कुठल्या कॅटेगरीत किती गुंतवणूक करावी..Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?.एसोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या आकडेवारीनुसार मागील एका वर्षात मल्टी-कॅप फंडांनी 44 टक्क्यांपर्यंत तर फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी 43 टक्क्यांपर्यंत परतावा दिला आहे. म्हणजेच, दीर्घकाळात एसआयपीद्वारे (SIP) या फंडांमध्ये गुंतवणूक केली तर चांगला परतावा मिळू शकतो..पुढील काळातही स्मॉल आणि मिड-कॅप फंड गुंतवणूकदारांना जास्तीच्या नफ्याची संधी देऊ शकतात, मात्र यासोबतच जोखमीची तयारी ठेवावी लागणार आहे. तर लार्ज-कॅप फंड हा सुरक्षित गुंतवणूक हवी असणाऱ्यांसाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो..FAQs Q1. स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंड म्हणजे काय?A1. कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार फंडांची विभागणी केली जाते. टॉप 100 कंपन्या लार्ज-कॅप, 101 ते 250 मिड-कॅप, तर त्यापेक्षा खालच्या कंपन्या स्मॉल-कॅप मानल्या जातात.Q1. What are small-cap, mid-cap, and large-cap funds?A1. Based on market capitalization, companies are divided into categories: top 100 companies are large-cap, 101–250 are mid-cap, and companies beyond that fall under small-cap.Q2. 10 वर्षांसाठी कोणता फंड सर्वाधिक परतावा देऊ शकतो?A2. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार स्मॉल-कॅप फंडांनी सर्वाधिक परतावा दिला आहे, पण त्यात जोखीमही जास्त असते.Q2. Which fund can deliver the best returns over 10 years?A2. Historically, small-cap funds have given the highest returns, but they also carry the highest risk.Q3. मिड-कॅप फंडांचा फायदा काय आहे?A3. मिड-कॅप फंड संतुलित पर्याय मानले जातात. ते स्मॉल-कॅपसारखे खूप जोखमीचे नसतात आणि लार्ज-कॅपपेक्षा जास्त परतावा देण्याची शक्यता असते.Q3. What are the advantages of mid-cap funds?A3. Mid-cap funds are considered a balanced option. They are less risky than small-caps and have the potential to generate better returns than large-caps.Q4. सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी कोणता फंड योग्य आहे?A4. स्थिरता आणि कमी जोखीम हवी असल्यास लार्ज-कॅप फंड सर्वोत्तम पर्याय ठरतात.Q4. Which fund is suitable for safe investment?A4. Large-cap funds are considered safest due to stability and lower risk.Q5. मल्टी-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणजे काय?A5. मल्टी-कॅप फंडात लार्ज, मिड आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये ठराविक प्रमाणात गुंतवणूक होते. फ्लेक्सी-कॅपमध्ये फंड मॅनेजरला स्वातंत्र्य असतं की कुठल्या कॅटेगरीत किती गुंतवणूक करावी.Q5. What are multi-cap and flexi-cap funds?A5. Multi-cap funds invest a fixed portion in large, mid, and small-cap companies. In flexi-cap funds, the fund manager has the freedom to allocate investments across categories as per strategy..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.