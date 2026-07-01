Small Savings Schemes: PPF आणि पोस्ट ऑफिस FD गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! पुढील 3 महिन्यांसाठी व्याजदर जाहीर; पाहा नवे दर

Post Office Interest: PPF, NSC, SCSS, पोस्ट ऑफिस आणि सुकन्या समृद्धी योजनेसारख्या लघू बचत योजनांत तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. काल 31 जून 2026 रोजी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात या योजनांच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता पुढच्या 3 महिन्यांसाठी या योजनांवरील व्याजदर 'जैसे थे' ठेवण्यात आले आहे..सलग 9 वेळा स्थिर अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी म्हणजेच 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीसाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हे याच आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत लागू असलेल्या दरांप्रमाणेच कायम राहतील. यामुळे आता सलग नवव्या तिमाहीसाठी व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपये, डिझेल 3 रुपये स्वस्त! जुलैच्या पहिल्याच दिवशी मोठा दिलासा; 2 वर्षांनंतर पहिली दरकपात.नवे व्याजदर किती?केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आता -‘सुकन्या समृद्धी योजने’वर 8.2 टक्के व्याजदरतीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवर 7.1 टक्के व्याज मिळेल.सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी म्हणजेच ‘PPF’वरील व्याजदर 7.1 टक्केपोस्ट ऑफिसमधील बचत ठेवींवर व्याजदर 4 टक्केकिसान विकास पत्रावर 7.5 टक्के व्याजदर असेल‘राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र’ म्हणजेच NSC योजनेवर 7.7 टक्के व्याजदरमासिक उत्पन्न योजनेवरही (MIS) 7.4 टक्के व्याजदरया निर्णयामुळे, प्रामुख्याने पोस्ट ऑफिस आणि बँकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर सलग नऊ तिमाहींपासून ‘जैसे-थे’ राहिले आहेत. सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदारांमध्ये शेवटची वाढ केली होती..व्याजदरांमध्ये बदल का नाही?गेल्या काही महिन्यांत व्याजदर आणि बाँड यिल्डमध्ये चढ-उतार होत असले तरी केंद्र सरकारने लघु बचत योजनांवरील व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, छोट्या गुंतवणूकदारांना स्थिरता आणि निश्चित परतावा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.कारण, व्याजदरांमध्ये वारंवार बदल झाल्यास गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दर कायम ठेवल्याने कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना आपल्या बचत आणि गुंतवणुकीचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे..Gold Rate Today: जुलैच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे दर कोसळले! महिन्याभरात 17 हजार तर उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.लघु बचत योजनांचे व्याजदर कसे ठरतात?पोस्ट ऑफिसच्या विविध बचत योजनांवरील व्याजदर हे बाजारातील परतावा लक्षात घेऊन निश्चित केले जातात. यासाठी वित्त मंत्रालय ठराविक सूत्राचा वापर करते. यासाठी -समान मुदतीच्या सरकारी सेक्यूरिटीजवरील (G-Secs) परताव्याचा आधार घेतला जातो. उदाहरणार्थ, 5 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा वाढला किंवा कमी झाला, तर त्याचा परिणाम 5 वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (FD) योजनेच्या व्याजदरांवर होऊ शकतो. यामुळे लघु बचत योजनांचे व्याजदर हे बाजारातील परिस्थितीशी जोडलेले असले तरी त्यामध्ये स्थिरता राखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी आढावा घेत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.