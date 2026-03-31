Small Savings Update: बँक FD पेक्षा जास्त व्याज! पोस्ट ऑफिस स्कीम्सवर मोठा अपडेट; आता किती व्याज मिळणार?

Post Office Scheme Update: केंद्र सरकारने सोमवार, 30 मार्च 2026 रोजी आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांचे Small Savings Schemes व्याजदर जाहीर केले आहे. यानुसार, सरकारने 1 एप्रिल 2026 ते 30 जून 2026 या तिमाहीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल न करता जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पोस्ट ऑफिसमधील लघू बचत योजना जसे की पब्लिक पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC)यांसह इतर योजनांचे व्याजदर आर्थिक वर्ष 2025-26च्या चौथ्या तिमाहीसाठी जेवढे होते तेवढेच राहतील असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे..Bank Holiday: महावीर जयंतीला बँका सुरू राहणार की नाही? बँका सलग दोन दिवस बंद? RBI काय सांगते .एप्रिल-जून 2026 साठी लघु बचत योजनांचे व्याजदरसरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार - सुकन्या समृद्धी योजने अंतर्गत केलेल्या ठेवींवर 8.2 टक्के व्याज मिळत राहील.ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) - 8.2% व्याजदरतीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर 7.1 टक्के इतके कायम ठेवण्यात आले आहे.सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) - 7.1 टक्के व्याजदर पोस्ट ऑफिसमधील बचत ठेवींवरील व्याजदर 4 टक्के इतकेच कायम ठेवण्यात आले आहेत.किसान विकास पत्र योजनेअंतर्गत 7.5 टक्के व्याज दिले जाईल. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनेअंतर्गत, एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी 7.7 टक्के व्याज मिळत राहील.मासिक उत्पन्न योजने (MIS) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना 7.4 टक्के व्याज मिळेल..या निर्णयामुळे, प्रामुख्यानेपोस्ट ऑफिस आणि बँकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या लघु बचत योजनांवरील व्याजदर सलग आठव्या तिमाहीसाठी जैसे थे राहिले आहेत. सरकारने निवडक योजनांवरील व्याजदरांमध्ये शेवटचा बदल आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या चौथ्या तिमाहीत केला होता..Income Tax: नवीन कर प्रणालीचे 5 मोठे फायदे! कमी कर भरायचा असेल तर एकदा नक्की वाचा .