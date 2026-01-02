Small Savings Update : लघू बचत योजनांवर सरकारचा मोठा निर्णय! रेपो दरकपातीनंतर नवे व्याजदर जाहीर; PPF वर आता किती व्याज मिळणार?

Public Provident Fund Scheme : केंद्र सरकारने बुधवार, ३१ डिसेंबर रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांचे व्याजदर जाहीर केले आहेत. यानुसार, सरकारने स्पष्ट केले आहे की १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२६ या तिमाहीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..यामुळे पोस्ट ऑफिसमधील लघु बचत योजना जसे की पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC) यांसह इतर योजनांचे व्याजदरही जैसे थे राहणार आहेत.सध्या PPF योजनेत ग्राहकांना ७.१ टक्के दराने परतावा मिळत आहे. हा ७. १ टक्के व्याज दर २०२० पासून लागू आहे, तेव्हापासून PPF च्या व्याज दरात कोणताही बदल झालेला नाही..Gold Rate Today : नववर्षात सोनं-चांदी चमकली! चांदी ४ हजारांनी महाग; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .अर्थ मंत्रालयायाच्या आढावा बैठकीत निर्णय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, “आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांचे व्याजदर तिसऱ्या तिमाहीत (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५) जाहीर केलेल्या दरांप्रमाणेच कायम राहतील.”.जानेवारी–मार्च २०२६ साठी लघु बचत योजनांचे व्याजदरपब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) - ७.१ % व्याजदर (करसवलतीसह दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीसाठी लोकप्रिय पर्याय)ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) - ८.२% व्याजदरसुकन्या समृद्धी योजना (SSY) - ८.२ % व्याजदर (लघु बचत योजनांमधील सर्वाधिक परतावा देणाऱ्या योजना)नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC) - ७.७ % निश्चित परतावापोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) - ७.४ % मासिक उत्पन्नकिसान विकास पत्र (KVP) - ७.५ % व्याजदर.New Money Rules : क्रेडिट स्कोअर ते UPI – १ जानेवारी २०२६ पासून बदलणार ७ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.PPF चे व्याजदर कसे ठरतात?पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड योजनेचे व्याजदर मुख्यतः दोन महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित असतात. पहिला घटक म्हणजे समान कालावधीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांवरील उत्पन्न, तर दुसरा घटक म्हणजे देशातील किरकोळ महागाई दर. PPF सह सर्व लघु बचत योजनांचे व्याजदर शामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींनुसार ठरवले जातात. या समितीने सुचवले आहे की, लघु बचत योजनांचे व्याजदर हे त्याच कालावधीच्या सरकारी रोख्यांच्या दुय्यम बाजारातील उत्पन्नावर आधारित असावेत आणि त्यावर ०.२५% (२५ बेसिस पॉईंट्स) इतका अतिरिक्त मार्जिन जोडावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.