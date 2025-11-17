Personal Finance

Stock Market Crash Prediction: काहीतरी वाईट घडणार;शेअर बाजाराबाबत तज्ञांचे गंभीर संकेत! नुकसान टाळण्यासाठी सुचविले हे पर्याय!

Stock Market Collaps : AI मधील वेगाने सुरू असलेल्या वाढीबाबत तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा एक फुगा आहे जो कधीही फुटू शकतो आणि त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Aswath Damodaran Prediction : जगभरातील शेअर बाजारात सध्या धोक्याची घंटा वाजत असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात झालेली झपाट्याने वाढ आता ‘फुगा’ बनला असून, हा फुगा कधीही फुटू शकतो, असे जगभरातील तज्ञांचे मत आहे. यातच आता वॉल स्ट्रीटमधील नामांकित व्हॅल्युएशन तज्ञ अश्वत दामोदरन यांनीही याबाबत गंभीर चेतावणी दिली आहे.

