Stock Market Today: ट्रम्प यांच्या शांतता संकेतांचा बाजाराला बूस्ट! सेन्सेक्स 900 अंकांनी उसळला, निफ्टी 23,450 पार

Share Market Today Update: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरच इराणसोबत शांतता करार होणार असल्याचे सकारात्मक संकेत दिल्याने आज जागतिक बाजारासोबतच भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक मोठ्या वाढीसह व्यवहार करत होते..सकाळी वाजता उघडल्यानंतर BSE सेन्सेक्स तब्बल 900 अंकांनी उसळून 74,799 वर तर NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 275 अंकांनी वाढून 23,450 वर व्यवहार करत होते.बाजारातील ही तेजी मोठ्या बाजारासोबतच विस्तृत बाजारातही दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात तब्बल 1.38 टक्के, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकात 1.62 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.त्यामुळे एकंदरीत बाजारात खरेदीचा मोठा कल होता..सकाळच्या सत्रातील व्यवहारआज सकाळच्या सत्रात Larsen & Toubro, Shriram Finance,Bajaj Finance, Maruti, Trent, Eternal आणि InterGlobe Aviation हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Tech M, आणि ONGC या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..सर्व सेक्टर हिरवेआज सकाळच्या सत्रात क्षेत्रनिहाय पाहता सर्व सेक्टर वाढीसह हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. यात Realty, ऑटो आणि फायनॅन्स सर्विस क्षेत्रात सर्वाधिक तेजी दिसून आली. तर मिडिया, प्रायवेट बँक, सरकारी बँका यांमध्ये देखील चांगली खरेदी झाली..IPO बाजारआज Horizon Reclaim (India) या कंपनीचा IPO आज बाजारात खुला झाला असून कंपनी 54.27 कोटी रुपये यातून उभारणार आहे.तर Utkal Speciality's, Susan Electricals या कंपन्यांचे IPO देखील आज खुले राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.