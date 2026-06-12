Personal Finance

Stock Market Today: ट्रम्प यांच्या शांतता संकेतांचा बाजाराला बूस्ट! सेन्सेक्स 900 अंकांनी उसळला, निफ्टी 23,450 पार

Sensex Nifty 50 Today: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत शांतता कराराबाबत सकारात्मक संकेत दिल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 900 हून अधिक अंकांनी वधारला तर निफ्टी 23,450 च्या वर पोहोचला.
Sensex Soars 900 Points! Trump’s Peace Signals Spark Massive Market Rally

Sensex Soars 900 Points! Trump’s Peace Signals Spark Massive Market Rally

eSakal

Vinod Dengale
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Share Market Today Update: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरच इराणसोबत शांतता करार होणार असल्याचे सकारात्मक संकेत दिल्याने आज जागतिक बाजारासोबतच भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक मोठ्या वाढीसह व्यवहार करत होते.

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