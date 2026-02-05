Stock Market Today : तीन दिवसांच्या तेजीनंतर आज शेअर बाजार लाल! कोणते शेअर्स तोट्यात? बिटकॉइनही 5% नी कोसळला

Indian Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्स घसरणीसह उघडले, त्यामुळे सलग तीन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला. बाजाराच्या सुरुवातीपासूनच गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केल्यामुळे बाजारावर दबाव दिसून आला..निफ्टी निर्देशांक 150 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरत 25,650 च्या खाली आला आहे, तर सेन्सेक्स 450 पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळत 83,400 च्या खाली घसरला आहे. बाजारातील वाढती विक्री आणि गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे एकूणच नकारात्मक वातावरण पाहायला मिळत आहे..Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण! सोनं 5 हजारांनी स्वस्त, पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव .टॉप लूझर्स Tube Investments of India Ltd.Hindustan Aeronautics Ltd.Timken India Ltd.Hindustan Zinc Ltd.Vedanta Ltd..बिटकॉइन 5% नी खाली ब्लूमबर्गनुसार, बिटकॉइनच्या किंमतीत 5% पेक्षा जास्त घसरण झाली असून भाव $72,000 च्या खाली गेले आहेत. जागतिक बाजारात ‘रिस्क-ऑफ’ वातावरण निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांनी जोखीम असलेल्या मालमत्तांमधून माघार घेतली, त्यामुळे बिटकॉइनचा दर सुमारे 15 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरला..IT Stock Crash : अमेरिकन कंपनीच्या भीतीने TCS, Infosys सोबत या IT कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले! काय आहे कारण?.जागतिक बाजारातील व्यवहारS&P 500 Futures 0.3% वाढलाHang Seng Futures मध्ये 1.2% घसरणJapan’s Topix निर्देशांक 0.4% वाढलाAustralia’s S&P/ASX 200 निर्देशांक 0.2% घसरलाEuro Stoxx 50 Futures देखील 0.1% नी घसरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.