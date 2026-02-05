Personal Finance

Stock Market Today : तीन दिवसांच्या तेजीनंतर आज शेअर बाजार लाल! कोणते शेअर्स तोट्यात? बिटकॉइनही 5% नी कोसळला

BSE Sensex and NSE Nifty Today : सेक्टोंरल निर्देशांक मेटल सुमारे 2% तर फार्मा 0.7% नी खाली आला आहे. याचबरोबर विस्तृत बाजारातही कमजोरी दिसून आली.
Stock Market Ends 3-Day Rally, Sensex-Nifty Slip; Bitcoin Crashes 5%

Stock Market Ends 3-Day Rally, Sensex-Nifty Slip; Bitcoin Crashes 5%

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्स घसरणीसह उघडले, त्यामुळे सलग तीन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला. बाजाराच्या सुरुवातीपासूनच गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केल्यामुळे बाजारावर दबाव दिसून आला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
sensex
FPI in Indian Market
indian econo
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
NSE Nifty
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.