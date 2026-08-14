Success Story: 1.5 लाखांची नोकरी सोडली; देशी कोंबड्यांच्या व्यवसायातून आता वर्षाला 36 लाखांचा नफा!

Business Story: एकेकाळी महिन्याला तब्बल 1.5 लाख पगार घेणारे अरविंद कुमार श्रीवास्तव आज स्वतःचा व्यवसाय उभा करून लाखोंची कमाई करत आहेत. MBA केल्यानंतर त्यांनी बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांमध्ये काम केले. करिअरमध्ये प्रगती करताना त्यांचा वार्षिक पगार पॅकेज सुमारे 18 लाखांपर्यंत पोहोचला होता म्हणजेच महिन्याला 1.5 लाख रुपये. मात्र, नोकरीच्या सुरक्षित चौकटीत राहण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा त्यांच्या मनात होती. अखेर त्यांनी चांगली नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी व्यवसायाच्या अनेक संधी तपासल्या आणि आज ते ग्रेटर नोएडामध्ये देशी अंडी आणि कोंबड्यांच्या व्यवसायातून वर्षाला करोडो रुपयांची कमाई करत आहेत..गाव ते कॉर्पोरेटअरविंद कुमार श्रीवास्तव हे उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. 2001 ते 2003 या कालावधीत त्यांनी MBAचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रात त्यांची कारकीर्द सुरू झाली.त्यांनी इंडसइंड बँक, HDFC, कोटक महिंद्रा आणि बजाज फायनान्स यांसारख्या कंपन्यांमध्ये विविध पदांवर काम केले. करिअरच्या सुरुवातीला असिस्टंट ब्रांच मॅनेजर म्हणून काम करणारे अरविंद पुढे ब्रांच मॅनेजर, क्लस्टर हेड आणि त्यानंतर व्हाइस प्रेसिडेंट पदापर्यंत पोहोचले. दिल्ली-NCRमध्ये जवळपास 10 वर्षे काम करताना त्यांचे उत्पन्न 20-30 हजार रुपयांवरून थेट सुमारे 1.5 लाख महिन्यापर्यंत पोहोचले..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त; पाहा ताजा भाव.नोकरी सोडून सुरू केले प्ले स्कूलकॉर्पोरेट क्षेत्रात जवळपास दशकभर काम केल्यानंतर अरविंद यांनी स्वतःचा व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला. 2013 मध्ये त्यांनी नोएडामध्ये प्ले स्कूल सुरू केले. सुरुवातीला हा व्यवसाय चांगला चालला आणि त्यातून त्यांना उत्पन्नही मिळू लागले. मात्र 2020 मध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे त्यांच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसला. प्ले स्कूल बंद झाले पण त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही ते पुन्हा सुरू करता आले नाही. या काळात त्यांनी हार न मानता नव्या व्यवसायाच्या संधी शोधण्यास सुरुवात केली..तीन वर्षे बाजाराची पाहणीप्ले स्कूल बंद झाल्यानंतर अरविंद यांनी घाईघाईने दुसरा व्यवसाय सुरू केला नाही. त्याऐवजी जवळपास दोन-तीन वर्षे त्यांनी दिल्ली-NCR आणि नोएडा परिसरातील बाजाराचा अभ्यास केला. यात त्यांना अंडी व्यवसायात संधी दिसली. त्यानंतर ग्राहकांना कोणत्या प्रकारची कोंबडी आणि अंडी आवडतात, कोणत्या जातीला जास्त मागणी आहे, ग्राहक कोणत्या उत्पादनासाठी अधिक पैसे देण्यास तयार आहेत, याचा त्यांनी सविस्तर अभ्यास केला. या मार्केट रिसर्चमधून त्यांना देशी अंडी आणि देशी कोंबड्यांच्या व्यवसायात मोठी संधी असल्याचे जाणवले..22 लाखांची गुंतवणूक2021-22 मध्ये अरविंद यांनी ग्रेटर नोएडाच्या दादरी ब्लॉकमधील दतावली गावात 'नोएडा एग्री फार्म' सुरू केला. या व्यवसायासाठी त्यांनी सुरुवातीला सुमारे 22 लाखांची गुंतवणूक केली. त्यांनी सोनाली आणि ब्लॅक एस्ट्रोलॉर्प या जातींच्या कोंबड्या पाळण्यास सुरुवात केली. यावेळी सुरुवात एका शेडमधून आणि सुमारे 4,500 कोंबड्या-कुक्कुटांपासून झाली.अरविंद यांनी बाजार ओळखला होता. त्यामुळे मागणीला अनुरूप जातीची निवड आणि सातत्यपूर्ण मेहनत यामुळे त्यांचा व्यवसायाचा विस्तार होत गेला. आज त्यांच्या फार्ममध्ये दोन मोठे शेड असून कोंबड्या-कुक्कुटांची संख्या सुमारे 12 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे..वर्षाला कोटींची उलाढालअरविंद यांच्या व्यवसायातील वाढ त्यांच्या कमाईच्या आकडेवारीतूनही दिसून येते. 22 लाखांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीतून सुरू झालेला हा पोल्ट्री व्यवसाय आता वर्षाला सुमारे 80 लाख ते 1 कोटींपर्यंत उलाढाल करत आहे. तर व्यवसायातील सर्व खर्च वजा केल्यानंतर अरविंद यांना वर्षाला जवळपास 36 लाखांचा निव्वळ नफा मिळत असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच, एकेकाळी₹18 लाखांचे वार्षिक पॅकेज असलेल्या नोकरीपेक्षा आता त्यांच्या व्यवसायातून होणारा वार्षिक नफा दुप्पट पातळीवर पोहोचला आहे..नोकरी सोडण्याचा निर्णय ठरला गेमचेंजरअरविंद कुमार श्रीवास्तव यांची कहाणी केवळ नोकरी सोडून व्यवसाय सुरू करण्याची नाही, तर योग्य बाजारपेठ शोधणे, ग्राहकांची गरज समजून घेणे आणि त्यानुसार व्यवसाय उभा करणे याचे उदाहरण आहे.1.5 लाखांच्या मासिक पगाराची नोकरी सोडून त्यांनी 22 लाखांच्या गुंतवणुकीतून व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला 4,500 कोंबड्यांपासून सुरू झालेला फार्म आज सुमारे 12 हजार कोंबड्यांपर्यंत विस्तारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.