Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट

Investment Plan: अनेकांना वाटतं की मोठा पगार मिळाला की आर्थिक स्वातंत्र्य मिळतं. मात्र अमेरिकेतील एका 38 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने केवळ नोकरीवर अवलंबून न राहता साइड बिझनेस उभारून स्वतःसाठी लवकर रिटायरमेंटचा मार्ग तयार केला आहे. त्याच नाव आहे कार्लोस सॅन्टाना रोल्डन. त्याच्या या प्लॅनिंगमुळे तो सध्या चर्चा विषय ठरत आहे..मेक्सिकोतून अमेरिकेपर्यंतचा प्रवासकार्लोस यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात मेक्सिकोमध्ये केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांचे मासिक उत्पन्न तुलनेने कमी होते. मात्र सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी 2013 मध्ये वर्क व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी डिस्नेसारख्या मोठ्या कंपनीत काम सुरू केले. त्यानंतरच्या पुढच्या काही वर्षांत त्यांनी अनेक नामांकित टेक कंपन्यांमध्ये टेक लीड आणि प्रिन्सिपल इंजिनिअर म्हणून काम केले..LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर 183 रुपयांनी स्वस्त झाल्यानंतर आता घरगुती गॅसचे दर जाहीर! पाहा तुमच्या शहरातील नवे भाव.कंपनीच्या शेअर्समुळे वाढली कमाई2020 मध्ये कार्लोस यांनी सोशल मीडिया कंपनी Snap मध्ये नोकरी घेतली. पगारासोबतच त्यांना त्यावेळी कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात शेअर्सही देण्यात आले. त्या काळात कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. परिणामी त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात झपाट्याने वाढ झाली आणि एका वर्षात त्यांची एकूण कमाई सुमारे 3.5 कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली..बचत खर्च न करता उभारला व्यवसायअनेक जण अशा पैशातून आलिशान जीवनशैली निवडतात. मात्र कार्लोस यांनी वेगळा मार्ग निवडला. शेअर्समधून मिळालेला पैसा त्यांनी मेक्सिकोमध्ये पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गुंतवला. त्यांनी पर्यटकांसाठी भाड्याने देण्याकरिता लाकडी केबिन्स तयार केल्या. हा व्यवसाय हळूहळू वाढू लागला आणि त्यातून नियमित उत्पन्न मिळू लागले..नोकरी गेली.. पण व्यवसायाने दिला आधारटेक क्षेत्रात मंदी आल्यावर कार्लोस यांची नोकरी अचानक गेली. अशा परिस्थितीत अनेकजण आर्थिक संकटात सापडतात. मात्र त्यांच्या केबिन रेंटल व्यवसायामुळे त्यांना आर्थिक आधार मिळाला. याच व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे त्यांनी कुटुंबाचा खर्च आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या सहज पार पाडल्या..LinkedIn वरील एका बदलाने बदलले नशीबनोकरी शोधताना कार्लोस यांना सुरुवातीला अपेक्षित नोकरी मिळतं नव्हती. त्यानंतर त्यांनी आपल्या LinkedIn प्रोफाइलमध्ये बदल केला. स्वतःला केवळ नोकरी शोधणारा उमेदवार म्हणून न दाखवता त्यांनी स्वतःच्या बिझनेसशी संबंधित सॉफ्टवेअरचे संस्थापक म्हणून प्रोफाइल अपडेट केले. या छोट्याशा बदलानंतर काही आठवड्यांतच अनेक रिक्रूटर्सनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर त्यांना एका मोठ्या म्युझिक कंपनीमध्ये पुन्हा उच्च पगाराची नोकरी मिळाली..Gold Rate Today: जुलैच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! एकाच दिवसात दर पलटले; 22 कॅरेट सोनं तर आता....आता 38 व्या वर्षी निवृत्तीची तयारीसध्या कार्लोसचे वार्षिक उत्पन्न जवळपास 1.89 कोटी रुपये आहे. मात्र त्याचा भर आता नोकरीपेक्षा स्वतःच्या व्यवसायावर आहे. त्यांचे लक्ष्य मेक्सिकोमध्ये आणखी काही केबिन्स उभारण्याचे आहे. त्यानंतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकेल आणि ते पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील.कार्लोसला भविष्यात ते कोडिंगमधून बाहेर पडत कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालविण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे त्याचे हे नियोजन आणि प्रवास दाखवून देते की केवळ मोठा पगार नव्हे, तर योग्य गुंतवणूक आणि साइड बिझनेसही आर्थिक स्वातंत्र्याचा मजबूत मार्ग ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.