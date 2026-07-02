Personal Finance

Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट

The Side Business That Changed His Life Forever: वर्षाला जवळपास 2 कोटी रुपये कमावणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने केवळ नोकरीवर अवलंबून न राहता साइड बिझनेसच्या जोरावर आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवलं. नेमकं त्याने याच नियोजन कसं केल जाणून घ्या...
From Salary to Financial Freedom

his Engineer Earns ₹2 Crore a Year and Plans to Retire at 38—His Side Income Secret Revealed!

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Investment Plan: अनेकांना वाटतं की मोठा पगार मिळाला की आर्थिक स्वातंत्र्य मिळतं. मात्र अमेरिकेतील एका 38 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने केवळ नोकरीवर अवलंबून न राहता साइड बिझनेस उभारून स्वतःसाठी लवकर रिटायरमेंटचा मार्ग तयार केला आहे. त्याच नाव आहे कार्लोस सॅन्टाना रोल्डन. त्याच्या या प्लॅनिंगमुळे तो सध्या चर्चा विषय ठरत आहे.

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