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Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?

Sugar Price Today: सरकारच्या निर्णयानंतर साखरेच्या घाऊक दरात तब्बल 18% घसरण झाली आहे. आता साखरेचा किलोचा दर किती झाला आणि या घसरणीचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणार का, जाणून घ्या.
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Sugar Price Fall: Sugar Prices Crash 18% After Government Move; How Much Will 1 Kg Cost Now?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sugar Price News: मागच्या आठवड्यात देशभरात सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर साखरेच्या दरात प्रतिकिलो सुमारे 20 ते 25 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली. या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात होणाऱ्या कच्च्या साखरेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.

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