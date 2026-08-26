Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?

Sugar Price News: मागच्या आठवड्यात देशभरात सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर साखरेच्या दरात प्रतिकिलो सुमारे 20 ते 25 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली. या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात होणाऱ्या कच्च्या साखरेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे..नवा निर्णय काय?सरकारने कच्ची साखर आयात केल्यानंतर ती 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया करून बाजारात विकण्याची असलेली जुनी मुदत हटवली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, आता साखर रिफायनरींना बिल ऑफ एंट्री दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या कालावधीत आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून तिचे रिफाइंड साखरेत रूपांतर करावे लागेल आणि ती देशांतर्गत बाजारात विकावी लागेल. मात्र, भारतात कच्ची साखर आणण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर हीच कायम ठेवली आहे..Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती? जाणून घ्या CNGचे दरही.45 दिवसांमुळे निर्णयब्राझीलसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक देशांकडून भारतात साखर आणण्यासाठी साधारण 40 ते 45 दिवस लागू शकतात. त्यानंतर बंदरावर माल उतरवणे, कारखान्यापर्यंत वाहतूक करणे आणि साखरेवर प्रक्रिया करण्यासाठीही वेळ लागतो. त्यामुळे आयातदारांना हा अतिरिक्त वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..साखर स्वस्तसरकारच्या या निर्णयासोबतच साठेबाजीविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचा परिणाम आता घाऊक बाजारात दिसू लागला आहे. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांच्या माहितीनुसार, साखर कारखान्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या साखरेचा भाव 18 टक्क्यांनी घसरून 55 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. मागील आठवड्यात हाच दर विक्रमी 67 रुपये प्रति किलो होता. तसेच देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे..सर्वसामान्यांना फायदा कधी?घाऊक बाजारातील दर कमी झाले असले तरी त्याचा थेट फायदा किरकोळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही दिवस लागू शकतात. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशभरात साखरेचा सरासरी घाऊक दर 58.29 रुपये प्रति किलो, तर किरकोळ दर 63.05 रुपये प्रति किलो आहे..Sugar Price: तुमच्या घरातील साखरेचा भाव कसा ठरतो? अचानक दरवाढीची 5 मोठी कारणं; पुढच्या काळात आणखी वाढणार?.दरम्यान, आगामी 2025-26 च्या गाळप हंगामात साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने जवळपास दशकभरानंतर 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय मोठ्या ग्राहकांसाठी साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच साखरेची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.