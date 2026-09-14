Sugar Prices Fall : सणासुदीच्या दिवसांत सामान्यांना मोठा दिलासा; देशभरात साखरेच्या किरकोळ दरात मोठी घट

सण-उत्सवांचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच देशभरात साखरेच्या किरकोळ दरात मोठी घट झाली आहे. २२ ऑगस्ट ते १२ सप्टेंबर या २२ दिवसांच्या कालावधीत प्रमुख शहरांमध्ये साखरेचे दर प्रति किलो १२ ते १६ रुपयांनी कमी झाले आहेत. ‘चिनीमंडी’कडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मुंबईत साखरेचा दर ६८ रुपयांवरून ५४ रुपये प्रति किलो, तर रांचीमध्ये ७० रुपयांवरून ५५ रुपये प्रति किलो झाला आहे. कोलकाता आणि गुवाहाटीमध्येही साखरेच्या दरात सुमारे १५ रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे..दरम्यान, साखरेच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कारखान्यांनी पंधरवड्यासाठी निश्चित केलेल्या कोट्यानुसारच साखरेची विक्री आणि वाहतूक करावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. निर्धारित कोट्यापेक्षा अधिक किंवा कमी प्रमाणात साखर विक्री अथवा वाहतूक केल्यास ‘आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ अंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे..Sugar Price Update : सण-उत्सवात साखर आवाक्यात राहणार! सप्टेंबरचा कोटा 4.10 लाख क्विंटल, पंधरवड्यात 40 टक्के विक्रीची अट; काय आहेत घाऊक दर?.सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात न विकलेला साखरेचा साठा दुसऱ्या पंधरवड्याच्या कोट्यात पुढे नेण्याची परवानगी नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. ३० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी देशातील ५८७ साखर कारखाने आणि दोन रिफायनरींना एकूण १३ लाख मेट्रिक टन साखरेचा कोटा देण्यात आला आहे. या कोट्यापैकी किमान ४० टक्के साखरेची विक्री पहिल्या आठवड्यात करणे, तर उर्वरित साठा दुसऱ्या आठवड्यात विकणे बंधनकारक आहे..राज्यनिहाय पाहता उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ४.२० लाख टनांचा कोटा मिळाला आहे. महाराष्ट्राला ४.१० लाख टन, तर कर्नाटकला १.७७ लाख टनांचा कोटा देण्यात आला आहे.याशिवाय साखरेचा साठा लपवला जाऊ नये यासाठी सरकारने ऑनलाइन अहवाल प्रणालीही कडक केली आहे. कारखान्यांना सुरुवातीचा साठा, उत्पादन, विक्री, माल पाठवणे, माल मुक्त करणे आणि अखेरचा साठा यांचा तपशील १८ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.