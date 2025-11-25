Personal Finance

Supreme Court : पैसा बोलला! ५१०० कोटींच्या बदल्यात CBI-ED चे सगळे खटले रफादफा, मात्र... सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court Allows 5,100 Crore OTS in Sterling Biotech Case: स्टर्लिंग बायोटेक बँक घोटाळ्यातील तब्बल 5,383 कोटींच्या कथित फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने संदेसरा बंधूंना मोठी दिलासा देणारी सवलत जाहीर केली आहे.
Sandip Kapde
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टर्लिंग बायोटेक बँक घोटाळा प्रकरणात मोठा निर्णय देत फरार आरोपी नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध सुरू असलेली सर्व फौजदारी कारवाई थांबवण्यास सोमवारी हिरवा कंदील दिला. मात्र ही सवलत मिळवण्यासाठी त्यांना येत्या १७ डिसेंबरपर्यंत बँकांना एकरकमी सेटलमेंट (OTS) स्वरूपात ५,१०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.

