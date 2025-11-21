Tata Group Layoffs : टिसीएसमधील १२ हजार नोकरदारांच्या कपातीनंतर टाटाच्या आणखी एका कंपनीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना मिळणार नारळ

SummaryTCS मध्ये 12,000 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीनंतर आता टाटा डिजिटलमध्येही 50% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची कपात संभाव्य आहे.ही कपात नवीन CEO सजित शिवनंदन यांच्या नेतृत्वाखालील पुनर्रचनेचा भाग आहे.आता कंपनी GMV ऐवजी थेट नफा, महसूल वाढ आणि खर्च कपात यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे..Tata Digital layoffs : देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहातील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची लाट थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. टीसीएसमधील १२,००० कर्मचाऱ्यांच्या कपातीने कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली असतानाच आता आणखी एक मोठा धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. .टाटा समूहाची ई-कॉमर्स आणि डिजिटल कंपनी टाटा डिजिटल त्यांच्या सुपर-अॅप, टाटा न्यू मधील मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना कपात करण्याची तयारी करत आहे. वृत्तानुसार, कंपनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त कपात करण्याची योजना आखत आहे. हा निर्णय कंपनीचे नवीन सीईओ, सजित शिवनंदन यांच्या नेतृत्वाखालील एका मोठ्या पुनर्रचना उपक्रमाचा एक भाग आहे..Tata Bike : टाटा कंपनीने 17 हजारमध्ये लॉन्च केली गाडी? 200cc हायब्रिड बाइक; दमदार फीचर्स..500 रूपयचा EMI, व्हायरल बातमीमागचं सत्य काय.कंपनीची नवीन रणनीतीटाटा न्यू मोठ्या अपेक्षांसह सुरू करण्यात आला होता, परंतु गेल्या दोन वर्षांत प्लॅटफॉर्म चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. कंपनीने वारंवार त्यांची रणनीती बदलली आहे आणि अनेक उच्च-स्तरीय अधिकारी निघून गेले आहेत, ज्यामुळे प्लॅटफॉर्म आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. नवीन सीईओ सजित शिवनंदन यांनी पदभार स्वीकारला आहे आणि स्पष्ट केले आहे की टाटा न्यू आता केवळ विक्री वाढवण्यावर (GMV) लक्ष केंद्रित करणार नाही. कंपनी आता थेट नफा वाढवण्यावर, म्हणजेच महसूल वाढवण्यावर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. .यामुळे कंपनी तिच्या सर्व डिजिटल वर्टिकल एकाच प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करत आहे. यामुळे ऑपरेशन्स सोपे होतील, प्रक्रिया सुव्यवस्थित होतील आणि खर्च कमी होतील. तथापि, याचा कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम होईल. कंपनीमधील या मोठ्या पुनर्रचनेमुळे, लक्षणीय कपात जवळजवळ निश्चित आहे. याचा अर्थ असा की टाटा न्यू भविष्यात त्यांचे कर्मचारी लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते. .बिग बास्केट आणि क्रोमात मोठे बदलद इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, टाटा डिजिटल अंतर्गत कार्यरत बिगबास्केट आणि क्रोमा देखील मोठे धोरणात्मक बदल करत आहेत. बिगबास्केट आता ब्लिंकिट, झोमॅटो आणि स्विगी इन्स्टामार्ट सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचे जलद-वितरण बीबी नाऊ मॉडेल मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. दरम्यान, क्रोमा आपली ऑफलाइन उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी तोट्यात जाणारी स्टोअर्स बंद करत आहे आणि ई-कॉमर्स शर्यतीत अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या प्रमुख कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याचे प्रयत्न सोडून देत आहे..कंपनीचे लक्ष आता तीन मुख्य व्यवसायांवररिपोर्टनुसार टाटा डिजिटल तीन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल: वित्तीय सेवा, विपणन सेवा आणि एकीकृत लॉयल्टी इंजिन. टाटा समूहाच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा अधिक चांगल्या प्रकारे फायदा घेणे, डिजिटल मार्केटिंगचे केंद्रीकरण करणे आणि सर्व टाटा ब्रँडसाठी एकीकृत रिवॉर्ड सिस्टम तयार करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. .FAQs 1. टाटा डिजिटलमध्ये किती टक्के कर्मचारी कपात होणार आहे? 👉 अंदाजे 50% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो असे अहवालांमध्ये म्हटले आहे.2. ही कपात का केली जात आहे? 👉 कंपनी खर्च कमी करून नफा वाढवण्यावर लक्ष देत आहे आणि मोठी पुनर्रचना सुरू आहे.3. टाटा न्यूमध्ये काय बदल होणार आहेत?👉 सर्व डिजिटल सेवा एकत्रित केल्या जात आहेत आणि फोकस आता थेट महसूल वाढवण्यावर आहे.4. बिगबास्केट आणि क्रोमामध्ये काय बदल होत आहेत?👉 बिगबास्केट क्विक डिलिव्हरीवर लक्ष देत आहे, तर क्रोमा तोट्यातील स्टोअर्स बंद करून ऑफलाइन व्यवसायावर भर देत आहे.5. टाटा डिजिटल भविष्यात कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष देणार आहे?👉 वित्तीय सेवा, मार्केटिंग सेवा आणि एकीकृत लॉयल्टी कार्यक्रम (Rewards System).6. याचा कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?👉 मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात होण्याची शक्यता असून अनेक कर्मचाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.