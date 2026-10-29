Tata Group: ट्रेंट-टायटनसह नोएल टाटा 6 कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडणार! कारण काय? नेतृत्वाची धुरा कुणाकडे जाणार?

Noel Tata's role in Tata Trusts and Tata Sons after retirement: टाटा ग्रुपच्या नेतृत्वात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा 12 नोव्हेंबर रोजी 70 वर्षांचे होणार आहेत. त्यानंतर ते टाटा ग्रुपमधील सहा प्रमुख कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडतील. यामागचे टाटा ग्रुपची रिटायरमेंट पॉलिसी हे कारण असल्याचे सांगितले जाते. .या पॉलिसीनुसार, गैर-कार्यकारी आणि गैर-स्वतंत्र संचालकांसाठी निवृत्तीचे वय 70 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, या सहा कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडल्यानंतरही टाटा ग्रुपच्या कामकाजात आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये नोएल टाटा यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. ग्रुपची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या बोर्डावर ते टाटा ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक म्हणून कायम राहतील. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे 66 टक्के हिस्सेदारी आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.कोणत्या कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडणार?नोएल टाटा हे टाटा ग्रुपमधील अनेक कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. यात ट्रेंट, व्होल्टास, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आणि टाटा इंटरनॅशनल या कंपन्यांमध्ये गैर-कार्यकारी चेअरमन (नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेयरमन) म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. याशिवाय, टाटा स्टील आणि टायटन कंपनीमध्ये ते व्हाइस-चेअरमन आहेत. मात्र, वयाची 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या कंपन्यांमधील त्यांच्या पदांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे..टाटा सन्सच्या बोर्डावर कायम टाटा ग्रुपच्या ऑपरेटिंग कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडल्यानंतरही नोएल टाटा टाटा सन्सच्या बोर्डावर कायम राहतील. तसेच मुख्य म्हणजे ते टाटा ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक म्हणूनही काम पाहतील.टाटा सन्स ही टाटा ग्रुपची होल्डिंग कंपनी आहे. त्यामध्ये टाटा ट्रस्ट्सची सुमारे 66 टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे टाटा सन्सच्या बोर्डावर नोएल टाटा यांची उपस्थिती ग्रुपच्या गव्हर्नन्स आणि महत्त्वाच्या निर्णयांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.याशिवाय, ट्रेंट हायपरमार्केट लिमिटेडमधील त्यांची भूमिका कायम राहणार आहे. ही कंपनी ट्रेंट आणि ब्रिटनमधील टेस्को यांच्यातील संयुक्त भागीदारी आहे. स्टार बाजार आणि स्टार डेली या रिटेल चेनचे संचालन याच कंपनीमार्फत केले जाते..टाटा ग्रुपसाठी बदल एवढा महत्त्वाचा का?नोएल टाटा सहा कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडणार असल्याची घडामोड अशा वेळी होत आहे, जेव्हा टाटा ग्रुपमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, बोर्डावरील नियुक्त्या आणि टाटा सन्सच्या भविष्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. टाटा ग्रुपमध्ये संचालकांसाठी निवृत्तीचे वय निश्चित करण्यात आले आहे. गैर-कार्यकारी आणि गैर-स्वतंत्र संचालकांसाठी ही मर्यादा 70 वर्षे आहे, तर कार्यकारी संचालकांसाठी निवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे..US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.नेतृत्वाची जबाबदारी कुणाला?नोएल टाटा यांच्या पदांमध्ये बदल झाल्यानंतर ट्रेंट, व्होल्टास, टाटा इंटरनॅशनल आणि टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या कंपन्यांमधील नेतृत्वासंदर्भात पुढील निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच, टाटा स्टील आणि टायटन कंपनीतील व्हाइस-चेअरमन पदांवरील पुढील नियुक्त्यांबाबतही स्पष्टता येणे बाकी आहे.सध्या या पदांसाठी उत्तराधिकारी कोण असेल तसेच नव्या नियुक्त्या कोणाच्या होतील, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात टाटा ग्रुपमधील कंपन्यांच्या बोर्डावरील नियुक्त्या आणि नेतृत्वासंदर्भातील निर्णयांकडे बाजारासह संपूर्ण व्यावसायिक जगाचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.