Personal Finance

Tata Motors: टाटा मोटर्सवर सायबर हल्ला; 2,38,61,66,00,000 रुपयांचे नुकसान, उत्पादन ठप्प, शेअर्स कोसळले

Tata Motors stock Slides: टाटा मोटर्सच्या ब्रिटनस्थित JLR कंपनीवर मोठा सायबर हल्ला झाला असून कंपनीला तब्बल ₹2.38 लाख कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या हल्ल्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले आहे.
Tata Motors stock Slides

Tata Motors stock Slides

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Jaguar Land Rover cyberattack: टाटा मोटर्सच्या ब्रिटनस्थित जग्वार लँड रोव्हर (JLR) या उपकंपनीवर सायबर हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे आणि त्यामुळे कंपनीला तब्बल 2 अब्ज पाउंड, म्हणजेच सुमारे ₹ 2,38,61,66,00,000 (2.38 लाख कोटी) एवढे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या हल्ल्यामुळे JLR ला आपल्या अनेक कारखान्यांमधील उत्पादन थांबवावे लागले असून, कंपनीचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.

Loading content, please wait...
Finance
Tata Motors Company
cyber attack
Stock
Tata Motors
Tata Motors Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com