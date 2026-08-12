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Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा समूहाला मोठा धक्का? चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीने शेअर्स गडगडले, TCS मध्ये मोठी घसरण

TCS Shares : एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीमुळे टाटा समूहातील बहुतांश कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. TCS मध्ये सर्वाधिक दबाव दिसून आला असून शेअर ४.२२% घसरून ₹२,३४३ वर आला.
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran’s tenure announcement

Tata Sons Chairman N Chandrasekaran’s tenure announcement

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीचा परिणाम टाटा समूहातील कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींवर झाला. विक्रीचा दबाव अचानक वाढल्याने समूहातील बहुतांश कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. बाजारातील वातावरण आधीच कमकुवत होते आणि या बातमीमुळे शेअर्सवरील दबाव आणखी वाढला. मात्र चंद्रशेखरन आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत.

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