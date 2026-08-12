Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा समूहाला मोठा धक्का? चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीने शेअर्स गडगडले, TCS मध्ये मोठी घसरण

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीचा परिणाम टाटा समूहातील कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींवर झाला. विक्रीचा दबाव अचानक वाढल्याने समूहातील बहुतांश कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. बाजारातील वातावरण आधीच कमकुवत होते आणि या बातमीमुळे शेअर्सवरील दबाव आणखी वाढला. मात्र चंद्रशेखरन आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत..TCS मध्ये सर्वाधिक घसरण टाटा समूहातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या TCS च्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. ५% पर्यंत घसरल्यानंतर या शेअरमध्ये थोडी सुधारणा झाली. सकाळी ११:२५ वाजता, हा शेअर ४.२२% घसरणीसह ₹२,३४३ वर व्यवहार करत होता. टाटा कंझ्युमरचे शेअर्स १.८५% घसरून ₹१,०५८ वर आले, तर टाटा मोटर्स PV चे शेअर्स २.६२% घसरून ₹३३८ वर आले. .टाटा पॉवरचे शेअर्स १.३३% नी घसरले टाटा मोटर्स CV चे शेअर्स ०.९१% वाढून ₹४५४ वर पोहोचले. टाटा पॉवरचे शेअर्स १.३३% घसरून ₹३७४.९५ वर आले, तर टाटा केमिकल्सचे शेअर्स १.२८% वाढून ₹६७७.३० वर पोहोचले. .टायटनचे शेअर्स १.६०% नी घसरले टायटनचे शेअर्स १.६०% घसरून ₹५,०४६ वर आले. टाटा कॅपिटलचे शेअर्स ०.५७% वाढून ₹३६९.२५ वर पोहोचले. टाटा टेक्नॉलॉजीजचे शेअर्स १.४४% घसरून ₹८५२.७५ वर आले आणि टाटा एल्क्सीचे शेअर्स १.३७% घसरून ₹३,७४३ वर आले..Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान .फेब्रुवारीमध्ये, टाटा सन्सने चंद्रशेखरन यांची अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावरील निर्णय पुढे ढकलला होता. याचे कारण म्हणजे टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. चंद्रशेखरन १९८७ मध्ये टाटा समूहात रुजू झाले. २००९ मध्ये त्यांची टीसीएस (TCS) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१७ मध्ये ते टाटा सन्सचे अध्यक्ष बनले. .बुधवारी सकाळी घोषणेनंतर, चंद्रशेखरन यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात टाटा समूहाचे नेतृत्व करणे ही त्यांच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असून ती एक मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी नमूद केले की, टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपणार आहे आणि तोपर्यंत ते या भूमिकेत कार्यरत राहतील. दरम्यान, समूहाला टाटा सन्ससाठी नवीन अध्यक्ष शोधावा लागेल. टाटा सन्स ही टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.