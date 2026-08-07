Tax Amendment Bill 2026: UPI, NEFT आणि RTGS सह डिजिटल पेमेंट्समध्ये काय बदल होणार? पाहा 10 मोठे अपडेट्स एका क्लिकमध्ये

Tax Amendment Bill 2026: तुम्ही जर बँक किंवा UPI व्यवहार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात Taxation and Other Laws Amendment Bill, 2026 हे लोकसभेत कर सुधारणा विधेयक मंजूर झाले असून, यामुळे भविष्यात UPI, RuPay, NEFT आणि RTGS सारख्या डिजिटल पेमेंट सेवांबाबत शुल्क आकारण्याचा किंवा त्या पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार केंद्र सरकारकडे येणार आहे..मात्र, सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच मोफत UPI वापरू शकतात.या विधेयकातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे1. लोकसभेत विधेयक मंजूर6 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम, 2027 तसेच इतर काही आर्थिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.2. आता सरकारला शुल्क ठरवण्याचा अधिकारआता सरकारला अधिसूचना जारी करून कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारायचे आणि कोणत्या मोफत ठेवायच्या, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.3. UPI आणि RuPayतसेच UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांकडून मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.4. लगेच UPI वर शुल्क नाहीया विधेयकात कुठेही तात्काळ UPI व्यवहारांवर MDR किंवा नवीन शुल्क लागू करण्याची तरतूद नाही. सध्या केवळ भविष्यात गरज भासल्यास नियम बदलण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..5. MDR म्हणजे काय?मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्याकडून आकारले जाणारे शुल्क. सध्या UPI आणि RuPay व्यवहारांवर zero-MDR शुल्क आकारले जाते.6. NEFT आणि RTGS RTGS आणि NEFT सारख्या काही बँकिंग व्यवहारांवर आधीपासून सेवा शुल्क लागू असते. मात्र UPI व्यवहार आजही शुल्कमुक्त आहेत..7. अडथळे दूरया सुधारणा पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा आणि आयकर कायद्यातील काही विद्यमान तरतुदी बदलतात. त्यामुळे भविष्यात Zero-MDR धोरणात बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.8. डिजिटल पेमेंटला बळसरकारच्या मते, या सुधारणांमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी देश अधिक आकर्षक ठरेल..9. नवे मॉडेलडिजिटल व्यवहारांची वाढती संख्या लक्षात घेता बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी स्थिर उत्पन्नाचे मॉडेल तयार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवरील परिणाम कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.10. इतर कायद्यांमध्येही सुधारणाया विधेयकाद्वारे केवळ पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा 2027 मध्येच नव्हे, तर इन्कम टॅक्स अॅक्ट, 2025 आणि फायनॅन्स अॅक्ट 2026 मध्येही बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याज आणि भांडवली नफ्यावरील करसवलतीलाही कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे..Gold Rate Today: 2 दिवसांत सोनं 57,100 रुपयांनी महागलं! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा.ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?सध्या UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफतच आहेत. या विधेयकामुळे कोणतेही नवीन शुल्क तात्काळ लागू झालेले नाही. मात्र भविष्यात परिस्थितीनुसार सरकार अधिसूचना काढून कोणते डिजिटल व्यवहार मोफत राहतील आणि कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होईल, याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे सध्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही, पण पुढील सरकारी निर्णयांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.