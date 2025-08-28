Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! देशातील लोक कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जास्त कर भरतात; अहवालात उघड

भारतामध्ये पहिल्यांदाच पर्सनल इन्कम टॅक्स कलेक्शनने कॉर्पोरेट टॅक्सला मागे टाकले आहे. डिजिटायझेशन, जीएसटी आणि वाढत्या पगारामुळे करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर छोटे-मोठे व्यवसाय डिजिटल प्रणालीत आले.Income Tax: भारतामध्ये पहिल्यांदाच अशी वेळ आली आहे की पर्सनल इन्कम टॅक्स (व्यक्तिगत उत्पन्न कर) कलेक्शनने कॉर्पोरेट टॅक्सला मागे टाकले आहे. म्हणजेच आता देशातील कंपन्यांपेक्षा सामान्य नागरिकांकडून जास्त कर गोळा केला जात आहे. .JM Financial Institutional Securitiesच्या अहवालानुसार, 2014 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये पर्सनल इन्कम टॅक्सचा वाटा फक्त 38% होता. परंतु 2024 पर्यंत हा वाटा 53% पेक्षा जास्त झाला आहे. दुसरीकडे, कॉर्पोरेट टॅक्सचा वाटा 62% वरून घटून फक्त 46% झाला आहे.गेल्या दहा वर्षांत आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. 2014 मध्ये 3 कोटी लोक रिटर्न भरत होते, तर 2023 मध्ये हा आकडा 7 कोटींवर पोहोचला..Stocks To Buy: गुंतवणूकदारांना मिळणार जबरदस्त नफा; तज्ज्ञांनी सुचवले 10 शेअर्स, किती टक्के रिटर्न मिळणार? .सरकारने करप्रणाली डिजिटल केल्याने मोठा बदल घडून आला आहे. TDS (टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स) आणि अॅडव्हान्स टॅक्स कलेक्शन झपाट्याने वाढले आहे. 2014 मध्ये TDS 2.5 लाख कोटींच्या आसपास होता, तर 2024 मध्ये तो 6.5 लाख कोटींवर पोहोचला. अॅडव्हान्स टॅक्स देखील 2.9 लाख कोटींवरून वाढून तब्बल 12.8 लाख कोटींवर पोहोचला आहे..2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर छोटे-मोठे व्यवसाय डिजिटल प्रणालीत आले आणि करचोरीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. 2019 मध्ये जीएसटी करदात्यांची संख्या 1.24 कोटी होती, तर 2024 मध्ये वाढून 1.47 कोटी झाली.भारताचा डायरेक्ट टॅक्स टू GDP रेशो 2024 मध्ये 6.6% वर गेला आहे. तरीदेखील भारतातील फक्त 7% जनताच कर भरते, विकसित देशांतील 50% लोक कर भरतात..Silver Jewellery Rule: चांदी महाग होणार? 3 दिवसांनी बदलणार नियम; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?.करदात्यांची संख्या आणखी वाढणारपर्सनल इन्कम टॅक्सने कॉर्पोरेट टॅक्सला मागे टाकणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. डिजिटायझेशन आणि जीएसटीमुळे हा बदल शक्य झाला. तज्ज्ञांचे मत आहे की आगामी काळात करदात्यांची संख्या आणखीन वाढेल..FAQsभारतामध्ये पहिल्यांदाच पर्सनल इन्कम टॅक्सने कॉर्पोरेट टॅक्सला मागे टाकले आहे, याचा अर्थ काय?(What does it mean that personal income tax has surpassed corporate tax in India for the first time?)- याचा अर्थ असा की आता कंपन्यांपेक्षा सामान्य लोकांकडून सरकारला जास्त टॅक्स मिळत आहे. 2014 आणि 2024 मध्ये पर्सनल इन्कम टॅक्सचा वाटा किती होता?(What was the share of personal income tax in 2014 and 2024?)- 2014 मध्ये पर्सनल इन्कम टॅक्सचा वाटा 38 % होता, जो 2024 मध्ये वाढून 53% पेक्षा जास्त झाला आहे. मागील 10 वर्षांत करदात्यांची संख्या किती वाढली आहे?(How much has the number of taxpayers increased in the last 10 years?)- 2014 मध्ये सुमारे 3 कोटी लोक कर भरत होते, आता 2023 पर्यंत हा आकडा जवळपास 7 कोटी झाला आहे. डिजिटायझेशन आणि जीएसटीमुळे करप्रणालीवर काय परिणाम झाला?(What impact did digitisation and GST have on the tax system?)- डिजिटायझेशन आणि जीएसटीमुळे पारदर्शकता वाढली, करचुकवेगिरी कमी झाली आणि अधिक लोक टॅक्स नेटमध्ये आले. भारताचा टॅक्स-टू-GDP गुणोत्तर किती आहे आणि त्यात कसा बदल झाला आहे?(What is India’s tax-to-GDP ratio and how has it changed?)- भारताचे टॅक्स-टू-GDP गुणोत्तर 2001 मध्ये 3.2% होते, ते 2024 मध्ये वाढून 6.6% झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.