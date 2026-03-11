Tax Saving FD or NSC: कर बचतीसाठी FD की NSC? कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर, जाणून घ्या सोप्या भाषेत

Tax Saving Options: कर बचत आणि सुरक्षित परतावा मिळण्यासाठी गुंतवणूकदार अनेकदा टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट (Tax Saving FD) आणि नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या दोन पर्यायांची तुलना करतात. दोन्ही योजना कमी जोखमीच्या मानल्या जातात आणि स्थिर परतावा देण्यासोबतच आयकरात सूट देखील यात मिळते. .तुम्हाला तुमच्या आर्थिक नियोजनात कराचा भार कमी करायचा असल्यास या योजना पारंपरिक बचत खात्यांच्या पर्यायांपेक्षा अधिक फायद्याच्या ठरतात. कारण या खात्यांमध्ये बचत खात्यांपेक्षा जास्त व्याजदर तर मिळतोच पण त्यासोबत आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत करसवलत देखील मिळते. हे फायदे दोन्ही योजनांत मिळतं असले तरी यांत फरक आहे..Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट कसे काम करते?टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट ही बँकांकडून दिली जाणारी एक विशेष प्रकारची FD आहे. कारण गुंतवणूक केल्यास करसवलतीचा लाभ मिळतो. यात गुंतवलेली रक्कम -ही कलम 80C अंतर्गत कमाल 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलतीसाठी पात्र ठरते. मात्र हा फायदा जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्यांनाच मिळतो.यात 5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो. या काळात गुंतवलेली रक्कम काढता येत नाही. केवळ खातेदाराच्या मृत्यूसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीतच पैसे काढण्याची परवानगी मिळते.ही योजना दीर्घकालीन बचत आणि निश्चित परतावा देते. या FD वर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करपात्र असते आणि ते गुंतवणूकदाराच्या आयकर स्लॅबनुसार कर आकारले जाते..टॅक्स सेव्हिंग FD ची प्रमुख वैशिष्ट्येकिमान गुंतवणूक - अनेक बँकांमध्ये 1,000 रुपयांपासून गुंतवणूक करता येतेलॉक-इन कालावधी - किमान 5 वर्षे (काही बँकांमध्ये 10 वर्षांपर्यंत पर्याय)व्याजदर - साधारणपणे 5.5% ते 7.75% दरम्यानकर्ज सुविधा - सामान्यतः या FD वर कर्ज किंवा ओव्हरड्राफ्ट मिळत नाहीही FD योजना निवासी भारतीय व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, NRI तसेच अल्पवयी मुलांच्या नावानेही उघडता येते. अनेक बँका संयुक्त खाते उघडण्याचीही सुविधा देतात..नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC) म्हणजे काय?नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC) ही केंद्र सरकार समर्थित बचत योजना आहे. भारतातील पोस्ट ऑफिसमार्फत ही योजना उपलब्ध असून सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी अनेक गुंतवणूकदार या योजनेला पसंती देतात.सध्या या योजनेवर सुमारे 7.7% वार्षिक व्याजदर मिळतो. हे व्याज दरवर्षी कंपाउंड होते, मात्र रक्कम मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळते.गुंतवणूकदार 1,000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात आणि त्यानंतर 100 रुपयांच्या पटीत अधिक गुंतवणूक करता येते. एकूण गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नसली तरी करसवलत फक्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच लागू होते..NSC मध्ये गुंतवणुकीचे नियमकोणताही भारतीय नागरिक गुंतवणूक करू शकतो दोन किंवा तीन व्यक्तींमध्ये संयुक्त खाते उघडता येते साधारणपणे 5 वर्षे मुदत मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करता येतेमध्यंतरात पैसे काढता येते नाही. मात्र विशेष परिस्थिती जसे खातेदाराचा मृत्यू किंवा न्यायालयाच्या आदेशानेच पैसे आधी काढता येतात..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! MCX बाजारात दर घसरले; आज 1 तोळा सोनं कितीला?.Tax Saving FD आणि NSC मधील फरक1. गुंतवणुकीचे माध्यमटॅक्स सेव्हिंग FD बँकांकडून दिले जाते, तर NSC पोस्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध आहे.2. व्याजदर टॅक्स सेव्हिंग FD चे व्याजदर बँकांनुसार बदलतात. NSC चा व्याजदर सरकार ठरवते आणि वेळोवेळी त्यात बदल होतो.3. सध्याचा रिटर्न टॅक्स सेव्हिंग FD मध्ये साधारण 5.5% ते 7.75% पर्यंत व्याज मिळते. NSC वर सध्या सुमारे 7.7% व्याजदर मिळतो.4. कर्ज सुविधाNSC प्रमाणपत्र काहीवेळा कर्जासाठी तारण म्हणून वापरता येते. Tax Saving FD वर सहसा कर्ज सुविधा उपलब्ध नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.