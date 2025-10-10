Personal Finance

Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक

TCS layoffs 2025: टीसीएस या देशातील सर्वात मोठ्या आयटी कंपनीने फक्त तीन महिन्यांत जवळपास 20 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कंपनीने हे "री-स्ट्रक्चरिंग" असल्याचं सांगितलं आहे.
राहुल शेळके
TCS layoffs 2025: भारतीय आयटी क्षेत्रातील सर्वात मोठी आणि जगभरात नावाजलेली कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (TCS) नव्या तिमाही निकालांमधून धक्कादायक आकडा समोर आला आहे. कंपनीने गेल्या तीन महिन्यांत आपल्या वर्कफोर्समधून तब्बल 20,000 कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. म्हणजेच साधारणपणे दर तासाला नऊ जण कंपनीतून बाहेर गेले आहेत.

