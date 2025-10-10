Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक

TCS layoffs 2025: भारतीय आयटी क्षेत्रातील सर्वात मोठी आणि जगभरात नावाजलेली कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (TCS) नव्या तिमाही निकालांमधून धक्कादायक आकडा समोर आला आहे. कंपनीने गेल्या तीन महिन्यांत आपल्या वर्कफोर्समधून तब्बल 20,000 कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. म्हणजेच साधारणपणे दर तासाला नऊ जण कंपनीतून बाहेर गेले आहेत..कंपनीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जून तिमाहीत टीसीएसमध्ये एकूण 6,13,069 कर्मचारी होते. पण सप्टेंबर तिमाहीत ही संख्या कमी होऊन 5,93,314 वर आली आहे. म्हणजेच, कंपनीचा एकूण वर्कफोर्स 6 लाखांच्या खाली गेला आहे. टीसीएसने सांगितलं की, ही कपात “रीस्ट्रक्चरिंग” चा भाग आहे, म्हणजेच कंपनी स्वतःला पुन्हा नव्याने तयार करत आहे. पण कामगार संघटनांनी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..एनआयटीईएसचा गंभीर आरोपआयटी कर्मचाऱ्यांचं संघटन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने टीसीएसवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, कंपनीने कपातीचे आकडे कमी दाखवले आहेत. टीसीएसने अधिकृतरीत्या सांगितलं की, त्यांनी केवळ 1% म्हणजे सुमारे 6,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी केलं आहे. पण एनआयटीईएसचं म्हणणं आहे की प्रत्यक्षात 19,755 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आलं आहे. संघटनेने म्हटलं की, “कंपनीने नोकरी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची खरी संख्या लपवली आहे. कंपनीने जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली आहे.”.टीसीएसचे मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुदीप कुन्नुमल यांनी सांगितलं की, कंपनीने “कौशल्य नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. ते म्हणाले, “आम्ही नोकरी कमावलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य सल्ला, पुन्हा नोकरी मिळवण्यासाठी मदत आणि निवृत्ती पॅकेज देत आहोत.” मात्र, त्यांनी हेही मान्य केलं की कंपनीत ‘अनैच्छिक’ कपातही झाली आहे. म्हणजेच काही कर्मचाऱ्यांना थेट नोकरी सोडावी लागली आहे..एनआयटीईएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलूजा यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले “टीसीएसमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी 10-15 वर्षे प्रामाणिकपणे काम केलं, त्यांना एका रात्रीत बाहेरचा रस्ता दाखवला. धमक्या देण्यात आल्या, दडपशाही करण्यात आली. हे ‘रीस्ट्रक्चरिंग’ नाही तर ही कंपनीची क्रूरता आहे. टीसीएसने माणसांपेक्षा प्रॉफिटला जास्त महत्त्व दिलं. ज्या लोकांनी कंपनीचं साम्राज्य उभारलं, त्यांनाच आता बाजूला केलं जातंय.”.टीसीएससारख्या कंपनीत काम करणं ही अनेकांसाठी स्वप्नं असतं. या कंपनीत स्थिर नोकरी, चांगला पगार आणि करिअरच्या संधी मिळतात. पण आता अनेक मिड आणि सीनियर लेव्हलचे कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे..Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .टीसीएसने या वर्षी जुलैमध्येच सांगितलं होतं की, कंपनी आपलं ग्लोबल वर्कफोर्समधील सुमारे 2% म्हणजे 12,000 कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार आहे. मात्र, या दरम्यान एनआयटीईएसने दाखवलेले आकडे आणि कंपनीने मान्य केलेली संख्या यातला फरक मोठा असल्यामुळे वाद अधिकच वाढला आहे..तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन आणि युरोपियन क्लायंट्सकडून प्रोजेक्ट डिले होत आहेत, नवीन ऑर्डर्स येणं कमी झालं आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या आता ‘लीन टीम्स’ म्हणजेच कमी कर्मचाऱ्यांना जास्त काम देत आहेत.त्यातच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑटोमेशन तंत्रज्ञानामुळे काही विभागात मॅन्युअल वर्क कमी झालं आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना कमी केलं आहे. हेच टीसीएसच्या रीस्ट्रक्चरिंगमागचं एक प्रमुख कारण मानलं जातं..Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.टीसीएससारख्या स्थिर आणि नफा कमावणाऱ्या कंपनीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कपात होणं हे चिंताजनक आहे. कारण यामुळे संपूर्ण आयटी सेक्टरमध्ये “अनिश्चिततेचं वातावरण” तयार होतं. गेल्या काही वर्षांत इन्फोसिस, विप्रो आणि टेक महिंद्रासारख्या कंपन्याही खर्च कमी करण्यासाठी स्टाफ कमी करत आहेत..मात्र, या दरम्यान भारतीय आयटी उद्योग अजूनही सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्ट आणि डिजिटल सोल्युशन्समध्ये जगात अग्रस्थानी आहे. पण आता कंपन्या ‘स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट’कडे वळत आहेत, म्हणजे ज्यांच्याकडे नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती आहे त्यांनाच संधी मिळेल. भारताच्या सर्वात मोठ्या आयटी कंपनीत जे घडलंय, ते कदाचित पुढील काही वर्षांत संपूर्ण आयटी क्षेत्रात घडू शकतं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.