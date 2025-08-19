Salary Hike: 65 लाखांची नोकरी सोडून 6 महिन्यांसाठी फिरायला गेला; परतल्यावर मिळाली 15 टक्के पगारवाढ

65 लाख पगाराची नोकरी सोडून सहा महिन्यांचा ब्रेक घेतला. ब्रेकनंतर तो पुन्हा त्याच कंपनीत रुजू झाला आणि त्याला 15% पगारवाढ मिळाली. नेटिझन्सनी त्याच्या निर्णयाचं कौतुक करताना म्हटलं की हा धाडसी निर्णय होता..65 LPA Salary Break Story: सध्या टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील एका तरुणाची गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वार्षिक 65 लाख पगाराची नोकरी सोडून हा तरुण सहा महिन्यांसाठी प्रवासाला गेला. सहा महिने फिरून आणि आराम करून आल्यानंतर त्याने पुन्हा त्याच कंपनीत रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. आश्चर्य म्हणजे, परतल्यावर त्याला पगारवाढीसह तीच नोकरी मिळाली..रेडिटवर ‘Creative_System6833’ या नावाने अनुभव शेअर करणाऱ्या या डेव्हलपरने सांगितले, “मी नोकरी सोडली, गाडी घेतली आणि नंतर जवळपास सहा महिने फिरलो, जीवनाचा आनंद घेतला. त्याचा पश्चात्ताप नाही.”.IPO Update: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी! आज 5 मोठे आयपीओ उघडणार; जाणून घ्या प्राईज बँड .परतल्यावर मिळाली पगारवाढत्याने पुढे लिहिले की, विश्रांतीनंतर तो पुन्हा त्याच कंपनीत रुजू झाला आणि सुमारे 15 टक्के पगारवाढही मिळाली. “आता मी पूर्वीपेक्षा जास्त मोटिवेट आहे. पैशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. या ब्रेकने खरं तर मला नवी ऊर्जा दिली,” असे त्याने लिहिले आहे..या टेक्कीने त्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल सांगताना लिहिले की, त्याचा पगार अमेरिकन डॉलरमध्ये मिळतो आणि त्यामुळे भारतात त्याला करसवलतीही मिळतात. तो अमेरिकेत मास्टर्स करण्याचा विचारही करतो आहे. “अविवाहित असल्याने करिअरमध्ये प्रयोग करण्यासाठी माझ्याकडे वेळ आहे. म्हणूनच पुन्हा या कंपनीतच सामील झालो,” असे त्याने म्हटले..Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड असूनही रुग्णालयाने मोफत उपचार नाकारला? कुठे तक्रार करावी?.नेटिझन्सची प्रतिक्रियात्याचा हा निर्णय अनेकांना भावला. “इतका मोठा पगार सोडून ब्रेक घेण्याचं धाडस सगळ्यांकडे नसतं,” असे एका यूजरने लिहिले. तर दुसऱ्याने लिहिलं “मानसिक आरोग्य आणि व्यक्तिगत आयुष्याला प्राधान्य दिलंस, यासाठी सलाम.”.मात्र काहींनी शंका व्यक्त केली. “फक्त डॉलर बेस्ड पगार असणाऱ्यांनाच भारतात असं शक्य आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका यूजरने दिली. तर दुसऱ्याने लिहिले, “सहा महिन्यांचा ब्रेक घेऊन 15% पगारवाढ मिळणं म्हणजे खरंच स्वप्नवत आहे.”.FAQsQ1: नोकरी का सोडली?त्याला जीवनाचा आनंद घ्यायचा होता आणि प्रवासासाठी वेळ हवा होता म्हणून त्याने ब्रेक घेतला.Q2: ब्रेकनंतर तो कुठे रुजू झाला?तो पुन्हा त्याच कंपनीत परतला, जिथे तो आधी काम करत होता.Q3: परतल्यावर पगारात किती वाढ झाली?त्याला अंदाजे 15% पगारवाढ मिळाली.Q4: लोकांची प्रतिक्रिया काय होती?अनेकांनी त्याच्या धाडसाचं कौतुक केलं, तर काहींनी ते फक्त डॉलर पगारवाल्यांसाठी शक्य असल्याचं म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.