GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी

GST Rate Cut: जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत दोन नवीन करस्लॅब, 5% आणि 18% मंजूर करण्यात आले. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे 33 महागड्या औषधांवर लागू असलेला 12% जीएसटी पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे.
राहुल शेळके
Updated on
  1. जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत 33 औषधांवरचा 12% जीएसटी रद्द करून शून्य करण्यात आला.

  2. या निर्णयामुळे कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांच्या रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

  3. नवीन नियम 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, आता फक्त 5% आणि 18% असे दोनच करस्लॅब राहतील.

