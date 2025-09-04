GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी

जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत 33 औषधांवरचा 12% जीएसटी रद्द करून शून्य करण्यात आला. या निर्णयामुळे कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांच्या रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. नवीन नियम 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, आता फक्त 5% आणि 18% असे दोनच करस्लॅब राहतील..GST Rate Cut: जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत सामान्य जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत दोन नवीन करस्लॅब, 5% आणि 18% मंजूर करण्यात आले. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे 33 महागड्या औषधांवर लागू असलेला 12% जीएसटी पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. या औषधांमध्ये प्रामुख्याने कॅन्सर, रक्तविकार, दुर्मिळ आनुवंशिक आजार आणि गंभीर रोगांच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे समाविष्ट आहेत..रुग्णांना आर्थिक दिलासाकॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर होणारा खर्च अनेक कुटुंबांना परवडत नाही. या औषधांवरील जीएसटी हटवल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. महागड्या औषधांची किंमत कमी होईल आणि उपचाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात घटेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना उपचार अधिक परवडणारे होतील.जीएसटीमधील हा बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे. त्यानंतर या 33 औषधांच्या खरेदीवर कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही..कोणत्या औषधांवर जीएसटी लागणार नाही?या यादीत Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Mepolizumab, Pegylated Liposomal Irinotecan, Daratumumab (इंजेक्शन आणि सबक्युटेनियस), Teclistamab, Amivantamab, Alectinib, Risdiplam, Obinutuzumab, Polatuzumab vedotin, Entrectinib, Atezolizumab, Spesolimab, Velaglucerase Alpha, Agalsidase Alfa, Rurioctocog Alpha Pegol, Idursulphatase, Alglucosidase Alfa, Laronidase, Olipudase Alfa, Tepotinib, Avelumab, Emicizumab, Belumosudil, Miglustat, Velmanase Alfa, Alirocumab, Evolocumab, Cystamine Bitartrate, C1-Inhibitor (Injection), Inclisiran यांसारख्या औषधांचा समावेश आहे..Auto Sector GST Rate: सण सुरु होण्यापूर्वीच गाड्या झाल्या 10 टक्के स्वस्त; GST कपातीच्या घोषणेमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा.या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आता देशात दोनच करस्लॅब असतील 5% आणि 18%. सामान्य वापराच्या वस्तूंवर जसे की साबण, सायकल, टीव्ही, तसेच वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरही करदर कमी करण्यात आले आहेत. .मात्र गुटखा, तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि सिगारेट यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कररचनेत साधेपणा आणण्याची घोषणा केली होती, त्याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..No GST on Insurance: आरोग्य व जीवन विम्यावर शून्य GST; तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता किती कमी होणार? .FAQsप्र. 1: कोणत्या औषधांवर जीएसटी हटवला आहे?उ. 33 औषधे जसे की कॅन्सर, रक्तविकार, दुर्मिळ आनुवंशिक आजार आणि गंभीर रोगांवरील महागडी औषधे यावरून 12% जीएसटी हटवण्यात आला आहे.प्र. 2: नवीन जीएसटी नियम कधीपासून लागू होणार?उ. 22 सप्टेंबर 2025पासून हा बदल लागू होईल.प्र. 3: नवीन जीएसटी स्लॅब किती आहेत?उ. फक्त दोन – 5% आणि 18%.प्र. 4: यामुळे रुग्णांना कसा फायदा होईल?उ. महागड्या औषधांचा खर्च कमी होईल आणि उपचार अधिक परवडणारे होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.