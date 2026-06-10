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Titan Success Story: टायटनच्या यशाचा खरा हीरो! TIDCO च्या एका निर्णयाने आज दिली 1 लाख कोटींची कमाई

TIDCO Investment in Titan: टाटा समूहासोबत टायटन कंपनीसाठी TIDCO ने 1980 च्या दशकात घेतलेला एक निर्णय आज ठरला गेमचेंजर. यात त्यावेळी केलेली सुमारे 10 कोटींची गुंतवणूक आज तब्बल 1 लाख कोटींची झाली आहे.
The Hidden Hero Behind Titan’s Success: One Decision Created ₹1 Lakh Crore Wealth!

The Hidden Hero Behind Titan’s Success: One Decision Created ₹1 Lakh Crore Wealth!

eSakal

Vinod Dengale
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Titan Company Investment: भारतातील सर्वात यशस्वी कंपन्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टायटनची गोष्ट सांगितली जाते तेव्हा टाटा समूह, जेआरडी टाटा आणि झेरक्सेस देसाई यांचा उल्लेख हमखास केला जातो. मात्र टायटनच्या या यशामागे आणखी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे तो म्हणजे तमिळनाडू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO).

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