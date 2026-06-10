Titan Success Story: टायटनच्या यशाचा खरा हीरो! TIDCO च्या एका निर्णयाने आज दिली 1 लाख कोटींची कमाई

Titan Company Investment: भारतातील सर्वात यशस्वी कंपन्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टायटनची गोष्ट सांगितली जाते तेव्हा टाटा समूह, जेआरडी टाटा आणि झेरक्सेस देसाई यांचा उल्लेख हमखास केला जातो. मात्र टायटनच्या या यशामागे आणखी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे तो म्हणजे तमिळनाडू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO)..आज टायटनमधील TIDCO ची हिस्सेदारी लाखो गुंतवणूकदारांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. जवळपास चार दशकांपूर्वी केलेली सुमारे 10 कोटींची गुंतवणूक आता अंदाजे 1 लाख कोटींच्या मूल्यापर्यंत पोहोचल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ही केवळ एका कंपनीची यशोगाथा नसून, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि योग्य भागीदारीचे उत्तम उदाहरण मानले जाते..Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर कच्चे तेल महागले; आता पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दर जाहीर.टायटनची सुरुवात कशी झाली?1980 च्या दशकात भारतात लायसन्स राजचा काळ होता. घड्याळ उद्योगावर सरकारी नियंत्रण होते आणि बाजारात प्रामुख्याने HMT चे वर्चस्व होते. अशा परिस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित घड्याळ निर्मितीचा उद्योग उभारणे सोपे नव्हते.याच काळात टाटा समूह आणि तमिळनाडू सरकारने एकत्र येऊन नवीन उद्योग उभारण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या TIDCO या संस्थेने जमीन, परवानग्या आणि प्रारंभिक गुंतवणूक उपलब्ध करून दिली, तर टाटा समूहाने व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि ब्रँड उभारणीची जबाबदारी स्वीकारली..होसूरमध्ये उभारला पायाटायटनचा पहिला उत्पादन प्रकल्प तमिळनाडूतील होसूर येथे उभारण्यात आला. त्या काळात हा परिसर औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत होता. मात्र टायटन कंपनीच्या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आणि स्थानिक भागातच हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. त्यामुळे टायटनने केवळ स्वतःची प्रगती केली नाही, तर संपूर्ण परिसराच्या औद्योगिक विकासात योगदान दिले..क्वार्ट्झ घड्याळांचा धाडसी निर्णयभारतीय बाजारात मेकॅनिकल घड्याळांची मागणी असताना टायटनने क्वार्ट्झ तंत्रज्ञानावर भर दिला. हा निर्णय त्या काळात धाडसी मानला जात होता. मात्र याच नवकल्पनेमुळे कंपनीला वेगळी ओळख मिळाली. उत्कृष्ट डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर टायटनने ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला. काही वर्षांतच कंपनी भारतीय घड्याळ बाजारातील प्रमुख ब्रँड बनली..ज्वेलरी व्यवसायाने दिली नवी झेप1994 मध्ये टायटनने 'तनिष्क' या ब्रँडद्वारे दागिन्यांच्या व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला हा निर्णय मोठा जोखमीचा मानला गेला. कारण त्यावेळी ज्वेलरी बाजारावर पारंपरिक स्थानिक ज्वेलर्सचे वर्चस्व होते. मात्र तनिष्कने आपली गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि आधुनिक डिझाइन्सच्या जोरावर ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आणि आज तनिष्क हा ब्रँड देशातील प्रमुख ज्वेलरी ब्रँड्समध्ये गणला जातो..Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .TIDCO चा सर्वात मोठा निर्णयअनेक सरकारी संस्था वेळोवेळी आपली गुंतवणूक विकून नफा कमावतात. मात्र TIDCO ने टायटनमधील आपली हिस्सेदारी दीर्घकाळ कायम ठेवली. कंपनीच्या वाढीसोबत या गुंतवणुकीचे मूल्यही सातत्याने वाढत गेले. याच दीर्घकालीन दृष्टिकोनामुळे आज TIDCO ची हिस्सेदारी अत्यंत मूल्यवान ठरली आहे. सध्या टायटन कंपनीत TIDCO ची सुमारे 27.88% भागीदारी आहे. त्यामुळे TIDCO ची ही गुंतवणूक आणि टायटनचे यश हे दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरणाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.